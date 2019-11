Porsche : confirme ses perspectives de bénéfices 2019

12/11/2019 | 10:25

Le bénéfice après impôt du groupe Porsche a augmenté pour s'établir à 3,52 milliards d'euros du 1er janvier au 30 septembre 2019, contre 2,67 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente. Cela représente une augmentation de 32%.



Le bénéfice du groupe après impôts profite de manière significative du bénéfice comptabilisé à hauteur de 3,59 milliards d'euros dans Volkswagen (2,74 milliards d'euros pour l'année précédente).



La liquidité nette du groupe Porsche a diminué à 566 millions d'euros à la fin du troisième trimestre 2019 (31 décembre 2018: 864 millions d'euros). La variation est en grande partie imputable à l'acquisition d'actions ordinaires de Volkswagen pour un montant de 311 millions d'euros au premier trimestre de 2019.



Porsche continue de tabler sur un bénéfice du groupe pour l'exercice 2019 compris entre 3,4 milliards d'euros et 4,4 milliards d'euros. L'objectif de liquidité nette positive reste inchangé. Il devrait se situer entre 0,3 et 0,8 milliard d'euros au 31 décembre 2019, sans tenir compte des investissements futurs.



