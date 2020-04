Porsche : le Taycan a reçu deux prix au World Car of the Year

09/04/2020 | 15:51

Le groupe Porsche annonce ce jeudi que son Taycan a remporté deux prix lors des World Car of the Year.



Le constructeur repart ainsi avec les prix 'Voiture haut de gamme mondiale de l'année' (World Luxury Car) et 'Voiture de sport mondiale de l'année' (World Performance Car).



'Cette double victoire dans les catégories World Performance Car et World Luxury Car souligne ce que nous voulions réaliser lorsque nous avons développé le Taycan. Nous voulions créer une voiture de sport entièrement électrique, centrée sur le conducteur, qui puisse rivaliser avec les meilleures sportives. Dans le même temps, nous avons mis l'accent sur une utilisation quotidienne sans compromis, une modernité digitale et un confort pour quatre passagers', commente Michael Steiner, membre du conseil d'administration de Porsche AG en charge de la recherche et du développement.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.