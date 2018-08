POSTAL SAVINGS BANK of CHINA : China Tower signe la plus grande IPO mondiale depuis 2016 0 0 01/08/2018 | 09:48 Envoyer par e-mail :

HONG KONG (Reuters/IFR) - China Tower a levé 6,9 milliards de dollars (5,91 milliards d'euros) après avoir introduit ses actions à la Bourse de Hong Kong dans le bas de la fourchette de prix indicative, signant la plus importante levée de fonds mondiale en Bourse depuis deux ans, ont dit mercredi deux sources proches du dossier. HONG KONG (Reuters/IFR) - China Tower a levé 6,9 milliards de dollars (5,91 milliards d'euros) après avoir introduit ses actions à la Bourse de Hong Kong dans le bas de la fourchette de prix indicative, signant la plus importante levée de fonds mondiale en Bourse depuis deux ans, ont dit mercredi deux sources proches du dossier. Le premier opérateur mondial de tours de télécommunications a mis sur le marché 43,1 milliards d'actions nouvelles, représentant 25% de son capital, au prix de 1,26 dollar de Hong Kong pièce, ce qui le valorise à près de 28 milliards de dollars, ont dit les sources à Reuters. China Tower avait fixé à la fin du mois dernier une fourchette de prix indicative de 1,26 à 1,58 dollar de Hong Kong pour son IPO. L'opération fait figure de test alors que plusieurs introductions en Bourse importantes sont attendues à la Bourse de Hong Kong dont l'indice de référence Hang Seng est en baisse de 14% depuis un pic atteint en janvier dans un contexte de ralentissement de l'économie chinoise et de tensions commerciales entre Pékin et Washington. La levée de fonds de China Tower est la plus importante depuis celle de 7,63 milliards de dollars de Postal Savings Bank of China en 2016. (Julie Zhu et Fiona Lau (IFR), Marc Joanny pour le service français, édité par Benoît van Overstraeten) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HANG SENG -0.40% 28582.01 -4.52% POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 0.00% - 0.00%