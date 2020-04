PostNL : Une opportunité moyen terme ? 02/04/2020 | 11:14 achat En cours

Cours d'entrée : 1.197€ | Objectif : 1.5€ | Stop : 0.99€ | Potentiel : 25.31% Après plusieurs semaines de repli, la valeur PostNL arrive à proximité d'une importante zone support en données hebdomadaires située vers 1.02 EUR. Ces niveaux offrent un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 1.5 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 1.02 EUR en données hebdomadaires.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.41 fois son chiffre d'affaires.

Avec un PER à 8.65 pour l'exercice en cours et 5.8 pour l'exercice 2021, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Sous-secteur Fret et logistiques aériens Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. POSTNL -42.67% 622 UNITED PARCEL SERVICE -22.78% 80 196 DEUTSCHE POST AG -29.93% 33 607 FEDEX CORPORATION -19.81% 31 679 EXPEDITORS INTERNATIONAL OF.. -16.07% 11 208 SG HOLDINGS CO.,LTD. -0.08% 7 595 YAMATO HOLDINGS CO., LTD. -3.47% 6 142 SINOTRANS LIMITED 4.37% 3 126 MAINFREIGHT LIMITED -1.43% 2 068 ROYAL MAIL PLC -43.26% 1 559 FORWARD AIR CORPORATION -27.59% 1 425

Données financières (EUR) CA 2020 2 949 M EBIT 2020 107 M Résultat net 2020 60,6 M Dette 2020 636 M Rendement 2020 - PER 2020 8,88x PER 2021 5,96x VE / CA2020 0,41x VE / CA2021 0,37x Capitalisation 581 M Prochain événement sur POSTNL 14/04/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 1,92 € Dernier Cours de Cloture 1,18 € Ecart / Objectif Haut 155% Ecart / Objectif Moyen 63,3% Ecart / Objectif Bas 2,00% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Hendrica W. P. M. A. Verhagen Chief Executive Officer Jan J. Nooitgedagt Chairman-Supervisory Director Pim Berendsen Chief Financial Officer Jacques Wallage Vice Chairman-Supervisory Board Thessa Menssen Member-Supervisory Board