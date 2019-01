17/01/2019 | 15:34

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur PostNL, avec un objectif de cours rehaussé à 4,5 euros contre quatre euros précédemment, soulignant que l'action se traite avec une décote de 34% par rapport à ses pairs.



'PostNL a chuté de 50% en 2018 et sous-performé son secteur de 10%, reflétant des mesures réglementaires adverses, et ce en dépit d'un soutien politique', pointe le broker américain dans sa note de recherche.



Jefferies estime en outre qu'un rachat du groupe de livraison Sandd, largement attendu et qui parait imminent, pourrait se montrer hautement relutif sur les bénéfices et ajouterait un euro au titre de l'opérateur postal néerlandais.



