PostNL : bien orienté sur un relèvement de broker

01/04/2019 | 14:10

L'action PostNL s'adjuge non loin de 5% ce lundi à Amsterdam, soutenue par un relèvement de recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 2,75 euros sur le titre.



Après une enquête auprès de plus de 250 participants européens au marché du colis et des entretiens avec des dirigeants du secteur, le broker allemand indique que ses conclusions le rendent de plus en plus optimiste pour l'opérateur postal néerlandais.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.