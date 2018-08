PostNL : dévisse sur ses résultats et un projet de cessions

06/08/2018 | 11:30

PostNL dévisse de près de 6% à Amsterdam, après la publication de bénéfices plus faibles que prévu, avec un profit opérationnel cash sous-jacent à 25 millions d'euros pour le deuxième trimestre contre 46 millions un an auparavant.



Par ailleurs, l'ancien monopole postal des Pays-Bas a fait part de son intention de ses séparer de Nexive, deuxième acteur sur le marché du courrier local en Italie, et de Postcon, unité de service de livraison en Allemagne.



Tenant compte de ces projets de cessions dans ses perspectives, le groupe néerlandais déclare désormais anticiper un profit opérationnel cash sous-jacent compris entre 160 et 190 millions d'euros sur l'ensemble de l'année en cours.



