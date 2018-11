PostNL : en berne après ses trimestriels

05/11/2018 | 15:50

PostNL recule de 2,9% à Amsterdam, dans le sillage de la publication d'un profit opérationnel cash sous-jacent en baisse d'environ un tiers à 23 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2018.



L'opérateur postal des Pays-Bas a vu ses revenus augmenter de 1% à 630 millions d'euros, avec une croissance de 20% des volumes de colis grâce à l'essor du commerce en ligne, tandis que les volumes de courriers adressés ont chuté de près de 12%.



Pour l'ensemble de l'année en cours, PostNL confirme vise un profit opérationnel cash sous-jacent entre 160 et 190 millions d'euros. En outre, il s'attend à signer pour la cession de Nexive et de Postcon au premier semestre 2019.



