PostNL : en forte hausse sur des propos de broker

17/01/2019 | 16:03

PostNL s'adjuge 5,6% à Amsterdam, avec le soutien de propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé à 4,5 euros contre quatre euros précédemment.



Dans sa note, le broker américain souligne que l'action de l'opérateur postal néerlandais, qui a atteint un plus bas de plusieurs années en début de ce mois, se traite avec une décote de 34% par rapport à ses pairs.



'PostNL a chuté de 50% en 2018 et sous-performé son secteur de 10%, reflétant des mesures réglementaires adverses', pointe Jefferies, estimant qu'un rachat du groupe de livraison Sandd ajouterait un euro au titre.



