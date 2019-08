PostNL : entouré après ses trimestriels

05/08/2019 | 11:29

A contre-courant de la tendance générale, PostNL grimpe de 6,4% à Amsterdam, après la publication d'un profit opérationnel cash sous-jacent de 41 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2019, contre 33 millions un an auparavant.



L'opérateur postal néerlandais revendique pour cette période une croissance de volumes de 13% dans les colis, alors que ceux de courriers adressés ont baissé de 9%, ainsi que 12 millions d'économies de coûts réalisées.



Confirmant viser sur l'ensemble de 2019 un profit opérationnel cash sous-jacent entre 170 et 200 millions d'euros, PostNL indique fixer à 0,08 euro par action son dividende semestriel. Il s'attend à finaliser la cession des activités de Postcon avant fin 2019.



