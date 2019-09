PostNL : le rachat de Sandd aura bien lieu

L'exécutif néerlandais a finalement validé le principe du rapprochement des réseaux postaux de PostNL et de Sandd, pour assurer la continuité du service et éviter un drame social. Ce faisant, le gouvernement est allé à l'encontre de la décision de l'autorité de la concurrence. Ce feu vert donné vendredi soir permet à PostNL de briller en bourse, sur un gain de 11,4% à 2,066 EUR en fin de matinée. Cette autorisation est une bonne nouvelle, d'autant qu'elle a été accordée plus vite que prévu, se réjouit l'analyste Marc Zwartsenburg, qui suit le dossier à l'achat chez ING, avec un objectif de cours de 3 EUR. Le spécialiste pense que la transaction va réduire la pression sur le marché et qu'elle aura un impact positif à deux chiffres sur le bénéfice par action. Le risque d'intégration existe, mais il est largement compensé par les avantages de la transaction, selon Zwartsenburg.