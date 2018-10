ARTIBAT Rennes : 3 jours pour nous rencontrer !

Cheminées Poujoulat est à Rennes les 24, 25 et 26 octobre pour le salon ARTIBAT. Notre équipe vous attend Hall 10A / Stand 10A F31 pour vous présenter ses différentes solutions, parler innovation et partager avec vous projets et retours d'expériences.

Cette année, nous mettons le projecteur sur 2 solutions conçues pour les maisons individuelles :

• AIRWOOD : la gamme de solutions de récupération et de distribution de la chaleur bois disponible en 3 versions pour s'adapter à chaque configuration

Nous vous attendons très nombreux !

À propos d'ARTIBAT :

Le salon ARTIBAT est le rendez-vous des professionnels de la construction et des travaux publics. 40 000 visiteurs (entreprises, artisans, prescripteurs) étaient présents lors de l'édition 2016 pour découvrir les nouvelles solutions techniques conformes aux nouvelles exigences et contraintes de la filière BTP, et échanger avec les professionnels du secteur, fabricants, distributeurs, importateurs et sociétés de services, etc.

Où nous rencontrer sur le salon ARTIBAT :

• Cheminées Poujoulat : Hall 10A / Stand 10A F31 (Pôle Gros Œuvre, Bois et Couverture)

• Hydrotis, l'association d'industriels du second œuvre du bâtiment : Hall 7 / Stand 7 B13 (Pôle lot technique, Chauffage et Électricité)

Plus d'infos : www.artibat.com/fr/