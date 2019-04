Grand Prix Atlantique : le Diam 24 Cheminées Poujoulat encore sur le podium

Ça devient une habitude. Déjà 2e à l'EGF Sailing Arabian - The Tour, puis 1er au Grand Prix de la Grande-Motte, le bateau de Robin Follin, Gaulthier Germain et Antoine Rucard décroche cette fois la 3e place au Grand Prix Atlantique et confirme ainsi son excellent début de saison.

À Pornichet pendant 3 jours, les 17 partants ont enchaîné un raid côtier et deux stades nautiques. « La régate a vraiment été très intéressante car on a eu des conditions très variées avec entre 5 et 16 nœuds de vent, un raid compliqué, des courants et un plan d'eau tantôt plat, tantôt houleux. En résumé : quelque-chose de cossu. On a ainsi pu voir tout ce qu'on voulait en termes de préparation tout au long du week-end. Le bilan est très positif », détaille Robin Follin, skipper de Cheminées Poujoulat.

Un bon résultat dans un match à 3 tendu jusqu'au bout avec Beijaflore et Golfe du Morbihan Breizh Cola : « On termine dans un mouchoir de cinq points tandis que derrière, il y a un gros trou. Les gars de Golfe du Morbihan ont fait une journée de dingue ce dimanche, en remportant 100% des cinq manches disputées. Là-dessus, il n'y a rien à dire. En ce qui nous concerne, on a eu un peu plus de mal que les deux jours précédents. La journée n'a pas été facile d'autant qu'en flotte Or, la flotte est naturellement plus dense. Quoi qu'il en soit, il y a eu de la belle bataille avec les deux copains de devant. On s'est rendu coup pour coup mais c'est vrai qu'on s'est senti plus à l'aise sur plan d'eau plat. Il faut qu'on travaille encore certaines conditions pour être encore plus constants même si on est globalement super content. Il y a une vraie belle dynamique dans la classe », conclut Robin Follin.

Prochaine étape au Spi Ouest-France, au 18 au 22 avril, à la Trinité-sur-Mer.

Classement final Grand Prix Atlantique 2019

1 - BEIJAFLORE (30 points)

2 - GOLFE DU MORBIHAN BREIZH COLA (31 points)

3 - CHEMINÉES POUJOULAT (36 points)

4 - TEAM RÉSEAU IXIO (49 points)

5 - E.F.G. (52 points)

6 - LA BOULANGÈRE (65 points)

7 - GROUPE ATLANTIC (73 points)

8 - HOMKIA NIL (75 points)

9 - OMA (79 points)

Suivez l'équipage Cheminées Poujoulat sur Facebook.