POUJOULAT: chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 30%

Poujoulat SA a publié un chiffre d'affaires de 16,3 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2020-2021, en baisse de 30,3% par rapport à la même période l'an dernier. L'activité a souffert de la crise sanitaire, le marché de la construction et de la rénovation ayant été quasiment arrêtés, entrainant une baisse très sensible du chiffre d'affaires de la branche conduits de cheminée. L'activité en France (92,7% du chiffre d'affaires) a reculé de 30,5%, et l'export de 27,2%.Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires est ressorti à 32,65 millions d'euros, en baisse de 19,7%, avec une activité française en baisse de 30,7% et une activité à l'international en hausse de 31,8%.Le spécialiste des conduits de cheminée a jugé difficile d'établir des prévisions réalistes pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 en raison des incertitudes autour du covid-19. La visibilité reste faible et les carnets de commandes sont courts.Poujoulat a toutefois réalisé un mois de juin dynamique, et a constaté une poursuite de la reprise d'activité sur les mois de juillet et d'août. Le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre pourrait donc être en baisse de moins de -10% par rapport à celui du premier semestre de l'exercice précédent.