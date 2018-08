POUJOULAT : le chiffre d'affaires a progressé de 4,6% au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Poujoulat a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% au titre du premier trimestre 2018/2019 clos fin juin. Il a atteint 40,43 millions d'euros. Les ventes à l’exportation ont été dynamiques et ont progressé de 7,7 %, précise le fabricant de cheminées. Poujoulat a également fait état de carnets de commandes des différents segments supérieurs à ceux de l’an dernier, ce qui laisse entrevoir un "bon deuxième trimestre"."Nous restons néanmoins vigilants vis-à-vis des risques induits par le brexit et la multiplication des barrières douanières entre l'Europe, les Etats-Unis et la Chine. Par ailleurs, nous constatons un ralentissement du secteur de la construction neuve depuis quelques semaines lié à la fois aux conditions climatiques et à une moindre demande. Enfin, nous devons faire face à la hausse du prix des matières premières", précise Poujoulat.La société confirme pour l'exercice en cours son objectif de croissance et de rentabilité.