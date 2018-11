Poujoulat : Encore de belles émotions pour le Team Sport Poujoulat

Le Team Sport Poujoulat a encore vécu de belles émotions cette semaine avec Baptiste Masotti (squash) et Bernard Stamm (voile).

Baptiste Masotti, vainqueur à l'open international de Niort

Cette année, Baptiste Masotti n'a pas laissé s'échapper sa chance ! Après une finale perdue en 2016 et une élimination en demi-finale en 2017, le Niortais d'origine et actuel 71e mondial remporte 'son' tournoi après une semaine totalement maîtrisée (4 matches gagnés 3 jeux à 0).

Il s'adjuge le plus beau titre de sa carrière à ce jour en battant en finale Sébastien Bonmalais (11-6, 11-4, 11-8) : « Cette victoire ici va me permettre d'accéder à de plus gros tournois mais aussi de monter au classement. »

Baptiste enchainera dans les prochains jours avec un tournoi au Pakistan où il espère « aller le plus loin possible, surfer sur la vague. » On lui souhaite bonne chance.

Cheminées Poujoulat 5e au Grand Prix Pacifique des Jeux

Après un beau combat sur les eaux du Pacifique, Bernard Stamm et son équipage échouent d'un rien à la 5e place, à une petite place seulement de son objectif initial (top 4).

Pour cette toute première édition, c'est finalement le Diam 24 Trésors de Tahiti, le local de l'épreuve, qui s'impose sur le fil devant Oman Sail.

Classement final du Grand Prix Pacifique des Jeux :

1. Trésors de Tahiti

2. Oman Sail

3. Mood

4. CER

5. Cheminées Poujoulat

6. Merlin

7. Trésors de Tahiti Espoirs

8. SCEAP

© Gilles Morelle