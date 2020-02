Données financières (EUR) CA 2020 246 M EBIT 2020 6,32 M Résultat net 2020 - Dette 2020 50,6 M Rendement 2020 - PER 2020 19,9x PER 2021 14,2x VE / CA2020 0,40x VE / CA2021 0,38x Capitalisation 47,7 M Graphique POUJOULAT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique POUJOULAT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen 31,00 € Dernier Cours de Cloture 24,40 € Ecart / Objectif Haut 31,1% Ecart / Objectif Moyen 27,0% Ecart / Objectif Bas 23,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Frédéric Coirier Chairman-Management Board Jean Menut Chairman-Supervisory Board Jean-François Bénot Director-Finance & Administration Laurent Grolier Director-Information Technology Jean-Luc Pierre Technical Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) POUJOULAT -2.40% 52 ASSA ABLOY 5.11% 26 739 SAINT-GOBAIN -2.82% 20 832 MASCO CORPORATION 3.46% 13 477 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY, INC 9.78% 9 881 AGC INC. -7.08% 7 580