Une année en croissance mais décevante en termes de rentabilité :

Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 5,4% au cours de l'exercice 2018/2019 s'établissant à près de 232 millions d'euros.

L'activité « conduits de cheminée » progresse dans un contexte de marché perturbé lors du second semestre par des blocages logistiques liés à la crise sociale et par une météorologie particulièrement clémente en février et mars 2019.

Le segment « cheminées industrielles » accuse un recul de son activité de 2,4%. Si les activités de maintenance se portent bien, les investissements de nos clients dans de nouveaux outils de production (énergie, process industriel) restent encore faibles dans un contexte économique national bon mais plus complexe au niveau international.

Enfin le segment « bois énergie » a réalisé ses objectifs de croissance en progressant de 20% (64 millions d'euros de chiffre d'affaires) et en dégageant une rentabilité encourageante.

Dans l'ensemble le résultat net est en retrait. La forte augmentation du prix des matières premières au cours du 1er semestre de l'exercice (jusqu'à 20%) a joué un rôle important dans la dégradation de la rentabilité.

Résultats consolidés du Groupe - IFRS - (en milliers d'euros)

En K€ Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

12 mois

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

12 mois

Chiffre d'affaires

EBITDA

Résultat opérationnel

Résultat net

Cashflow

Fonds propres

Dettes financières LT/Fonds propres 231 958

14 837

2 108

484

8 767

82 224

40 %

220 008

15 425

3 976

1 879

9 311

82 515

39 %



Des perspectives de marché qui ouvrent de belles opportunités :

Pour le segment « conduits de cheminée », si le marché de la construction neuve demeure poussif, le groupe continue d'innover pour proposer des solutions compatibles avec les exigences réglementaires présentes et à venir (AIRWOOD et 3 CE THERMO D comme solutions techniques éligibles aux réglementations thermiques et environnementales). Le marché de la rénovation s'accélère dynamisé par un agenda politique ambitieux et immédiat. Les Pouvoirs Publics affichent, en effet, une volonté forte d'accompagner les consommateurs à sortir du fioul, à moderniser leurs installations utilisant le gaz et à avoir recours de façon plus massive aux énergies renouvelables. Cette volonté et les moyens mobilisés (crédit d'impôt, certificats d'économie d'énergie, coup de pouce chauffage, etc.) laissent présager un marché de la rénovation plus tonique sur l'exercice en cours.

Concernant le segment « cheminées industrielles », la montée progressive des moyens alloués au fonds chaleur de l'ADEME devrait relancer une dynamique de projets de chaufferies biomasse. Par ailleurs, la branche opère une diversification de ses activités vers des secteurs stratégiques où ses compétences et son expérience de la fabrication et de la maintenance de grands ouvrages métalliques sont appréciés. Enfin, le déploiement des solutions de dépollution et de récupération d'énergie portées par le Groupe entrouvre de belles perspectives de marché en France et à l'international.

Enfin concernant le segment « bois énergie », la croissance prévisionnelle à 5 ans est très importante. Leader sur ses marchés des biocombustibles de qualité, Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat, devrait profiter d'un marché du granulé de bois très dynamique et d'un marché du bois bûche en forte mutation, en demande d'un haut niveau de qualité. Les marques du Groupe (Woodstock et Crépito) sont capables de répondre à ces exigences de marché sur tout le territoire et tout au long de l'année grâce aux capacités logistiques et à la digitalisation des outils. D'importants investissements industriels ont, par ailleurs, été décidés pour permettre de disposer de nouvelles capacités de production dès le printemps prochain. La production de bois bûche pourra ainsi doubler à cet horizon.

Pour conclure, les sociétés du Groupe vont continuer à opérer des optimisations fortes au niveau des achats. Les investissements vont se poursuivre dans l'ensemble des branches du groupe pour permettre de prendre le train de la croissance pour le bois énergie et pour continuer à gagner en productivité sur les segments conduits de cheminée et cheminées industrielles. le Groupe va également poursuivre la transformation digitale, véritable axe de progrès, dans les prochains mois.

Les objectifs, pour l'année, en cours sont de réaliser un chiffre d'affaires compris entre 250 et 255 millions d'euros et de générer un EBITDA supérieur à 7%.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe déclare : « Dans un marché de l'énergie soumis à de substantielles et rapides mutations appelées par les politiques publiques européennes et nationales en faveur du climat, le Groupe dispose de solutions robustes et compétitives pour accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. »

Prochain communiqué prévu le 5 août 2019 : Publication des CA du 1er trimestre 2019/2020

POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTHTM – Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) est éligible au PEA-PME

