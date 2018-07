Poujoulat : Laura Phily championne de France en ski nautique (Figures Open) !

Ce weekend sur le plan d'eau d'Ezy-sur-Eure en Normandie, Laura Phily a été sacrée Championne de France Figures Open ! L'athlète de 24 ans, sponsorisée depuis 2008 par Cheminées Poujoulat, revient sur sa compétition : « Les championnats de France à Ezy se sont bien déroulés puisque j'étais en tête dès les éliminatoires et j'ai gardé la tête du classement en finale avec un score à 8190 points soit plus de 2000 points d'avance sur la seconde et la troisième. Je suis ravie de ce titre et je me prépare maintenant pour les championnats d'Europe en septembre pour essayer de passer la barre des 9000 points après les championnats d'Europe ».

Une victoire d'autant plus importante pour Laura qu'elle suit une longue période de remise en forme suite à une blessure à la cheville l'été dernier. « J'ai fait un stage d'un mois cet hiver en Floride avec deux entraineurs mondialement connus, puis j'ai fait une grosse préparation physique entre séances kiné, médecin et gymnastique pour revenir au top de ma forme physique et travailler sur ma cheville afin de minimiser les risques d'aggravation de blessure. J'ai fait un début de saison très satisfaisant avec 3 perfs successives et une nouvelle perf à 8690 pts qui me classent 9e mondiale et 3e européenne. »

Bravo Laura, et vivement la suite !

Infos et résultats : http://www.ffsnw.fr/communique/resulats-des-championnats-de-france-ffsnw-de-ski-nautique-open-para/