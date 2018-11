Poujoulat : Mission accomplie pour l’Usine Extraordinaire

Après 4 jours d'exposition et d'animation, l'Usine Extraordinaire baisse le rideau. Le bilan de cette première édition est très positif avec plus de 40.000 visiteurs ! L'événement a également trouvé un bel écho dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Le pari réussi de l'industrie

« Nous avons réussi notre pari : reconquérir les imaginaires et réenchanter l'usine, se félicite Bruno Grandjean, Président de la Fondation Usine Extraordinaire. Je suis aussi très heureux que nous ayons réussi à fédérer une centaine d'ETI, PME et grands groupes autour de ce beau projet - sans oublier une quarantaine de partenaires éducatifs, associatifs et institutionnels. Ce qui est né aujourd'hui grâce à la coopération entre tous ces acteurs doit être poursuivi demain dans tous les territoires ».

Crédit photo : Olivier Drilhon

Et de poursuivre sur le succès rencontré auprès du jeune public notamment, mais aussi plus largement : « La meilleure récompense, ce sont les yeux ébahis des enfants et des ados devant le monde merveilleux de l'usine qu'ils ont découvert ces derniers jours. Je crois que nous avons suscité énormément de vocations. »

La belle vitrine du Groupe Poujoulat

Cette fête de l'industrie a été l'occasion pour le Groupe Poujoulat d'être visible du grand public et de s'associer à la dynamique de l'industrie en France.

Pour clôturer l'événement en beauté, la façade du Grand Palais s'est parée de mille feux une dernière fois afin de raconter, en couleurs, l'histoire et la grandeur de l'industrie.

Sur les réseaux, l'Usine Extraordinaire fait le buzz pendant 4 jours

- Twitter : + de 600 abonnés, + de 300 tweets, + de 4 000 likes

- Instagram : + de 200 stories publiées pour + de 40 000 vues, + de 300 photos #usineextraordinaire

- Facebook : + de 2 900 participants sur la page événement