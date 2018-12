Poujoulat : Un vent de fraîcheur sur le Diam 24 Cheminées Poujoulat

Bernard Stamm troque sa casquette de skipper contre celle de Team Manager. Il apportera dès 2019 son expertise à un jeune équipage emmené par Robin Follin, avec Antoine Rucard et Gaulthier Germain, tous âgés de 23 ans. Cet équipage très ambitieux visera le podium au prochain Tour Voile 2019.

« Place aux jeunes ! », s'enthousiasme Bernard Stamm, nouveau Team Manager de l'équipe. « Gérer un projet, ce n'est évidemment pas quelque chose de nouveau pour moi puisque ces dernières années, j'ai piloté mes projets IMOCA et Diam 24. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que je ne vais plus naviguer. C'est un choix, j'ai besoin et envie de me consacrer à d'autres choses que j'ai en tête depuis un moment et que je dévoilerai bientôt », explique Bernard qui se réjouit de pouvoir apporter son expertise à de jeunes talents et d'apprendre d'eux.

« Nous allons profiter de nos expériences respectives et cela promet d'être intéressant, ajoute Bernard Stamm. J'ai vu fonctionner Antoine, Gaulthier et Robin ces quatre dernières années en Diam 24 et Robin, avec son équipage, a même fini devant nous sur le Tour Voile l'été dernier (3e VS 6e, ndlr). Je sais qu'ils sont capables de faire de belles choses », assure le Suisse.

Robin Folin, la relève

Nouveau skipper du Diam 24 Cheminées Poujoulat, Robin Folin possède déjà une solide expérience et un beau palmarès :

- 3e du dernier Tour Voile 2018, 1er du classement jeune sur IXIO

- 6 titres de champion du Monde de SB20 (dont un toutes catégories en 2015)

- 5e place à la Red Bull Youth America's Cup en 2017

Et se réjouit de sa future collaboration avec Bernard Stamm : « Bernard est quelqu'un d'hyper dynamique, avec un passif énorme. C'est aussi une personne très simple, avec qui on peut facilement échanger. Aujourd'hui, il a choisi de nous passer le flambeau et c'est une super opportunité pour nous de faire partie de ce projet. Nous sommes hyper contents et nous allons y aller à fond. Antoine, Gaulthier et moi, nous nous connaissons bien et sur le papier, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. On a les armes pour faire quelque chose de beau. »

Motivation, détermination et talent, tous les ingrédients sont là pour le nouvel équipage qui débutera sa saison dès le mois de février avec le Sailing Arabia the Tour, avant de poursuivre avec le Tour Voile en juillet 2019.