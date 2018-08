Poujoulat : hausse de 4,6% du CA au 1er trimestre

03/08/2018 | 11:45

Malgré un premier trimestre comptable (du 1er avril au 30 juin) marqué par un nombre réduit de jours ouvrés et des conditions climatiques défavorables, Poujoulat affiche un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% à 40,4 millions d'euros.



Les ventes à l'exportation ont progressé de 7,7%. Le segment conduit de cheminées s'est accru de 1,8%, le segment cheminées industrielles a connu une nette reprise (+8,2%) et le segment bois énergie a poursuivi son développement (+21,6%).



Les carnets de commandes des différents segments sont supérieurs à ceux de l'an dernier et laissent entrevoir un bon deuxième trimestre. La bonne maîtrise des marges et des coûts doit permettre de poursuivre le redressement de la rentabilité.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.