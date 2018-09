Poujoulat : mise en oeuvre d'un contrat de liquidité

03/09/2018 | 11:57

Poujoulat, entreprise spécialisée dans les conduits de cheminées et sorties de toit, annonce ce jour avoir confié à Portzamparc la mise en place d'un contrat de liquidité, prenant effet au 1er septembre.



Ce contrat de liquidité, conclu pour une durée d'un an et renouvelable par tacite reconduction, a pour objet l'animation des titres Poujoulat sur le marché Euronext Growth à Paris.



'Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité : 200.000 euros en espèces', est-il précisé.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.