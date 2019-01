Poujoulat : pertes creusées au 1er semestre

15/01/2019 | 11:11

Poujoulat publie un résultat net de -0,95 million d'euros pour son premier semestre 2018-19 (clos fin septembre), contre -0,28 million un an auparavant, le résultat opérationnel étant passé de son côté de +0,36 à -0,42 million.



Les résultats du fournisseur de cheminées ont été impactés par une forte inflation du prix des achats consommés, partiellement répercutée dans les prix de vente, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 5,4% à 99,4 millions d'euros.



Malgré un mois de décembre perturbé, le troisième trimestre s'est avéré plus dynamique. Pour l'ensemble de l'exercice, Poujoulat prévoit un chiffre d'affaires entre 235 et 240 millions d'euros et un résultat net comparable à celui de l'exercice passé.



