Bon début d'exercice 2018/2019 (avril à juin 2018)

Malgré un trimestre marqué par un nombre réduit de jours ouvrés et des conditions climatiques défavorables, le chiffre d'affaires du groupe POUJOULAT s'inscrit en hausse de 4,6 %. Les ventes à l'exportation ont été dynamiques et ont progressé de 7,7 %.

Le segment conduit de cheminées est en croissance de 1,8 %. Le segment cheminées industrielles connait une nette reprise (+ 8,2 %). Le segment bois énergie poursuit son développement (+ 21,6 %).

Les carnets de commandes des différents segments sont supérieurs à ceux de l'an dernier et laissent entrevoir un bon deuxième trimestre.

Le groupe POUJOULAT poursuit ses investissements pour accroître ses capacités industrielles et logistiques tout en optimisant sa productivité.

La bonne maîtrise des marges et des coûts doit permettre de poursuivre le redressement de la rentabilité.

Chiffre d'affaires de Poujoulat SA - (en milliers d'euros)



Du 1er avril 2018 au 30 juin 2018



Du 1er avril 2017 au

30 juin 2017



Variation



FRANCE



EXPORT



TOTAL



21 337



1 935



23 272



21 014



1 941



22 955



+1,5 %



-0,3 %



+1,4 %



Chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d'euros)



Du 1er avril 2018 au 30 juin 2018

Du 1er avril 2017 au

30 juin 2017



Variation



FRANCE



EXPORT



TOTAL



29 954



10 478



40 431



28 921



9 733



38 654



+3,6 %



+7,7 %



+4,6 %



Des perspectives encourageantes

Comme indiqué plus haut, nous bénéficions d'un niveau de chiffrages et de carnet de commandes plus élevé que l'année précédente. La croissance devrait donc s'accélérer sur les trimestres à venir.

Nous restons néanmoins vigilants vis-à-vis des risques induits par le brexit et la multiplication des barrières douanières entre l'Europe, les Etats-Unis et la Chine.

Par ailleurs, nous constatons un ralentissement du secteur de la construction neuve depuis quelques semaines lié à la fois aux conditions climatiques et à une moindre demande.

Enfin, nous devons faire face à la hausse du prix des matières premières.

Malgré ces risques, nous restons confiants sur le potentiel de croissance du groupe POUJOULAT qui dispose d'un positionnement original et d'une large gamme de solutions innovantes.

Nous confirmons donc pour l'exercice en cours notre objectif de croissance et de rentabilité.

Groupe POUJOULAT, leader européen

Conduits de cheminées - Cheminées industrielles - Bois énergie

POUJOULAT Group, European leader

Chimney flues - Industrial stacks - Wood fuels

Communication financière : finance@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 14 novembre 2018 : Publication du chiffre d'affaires du 2e trimestre de l'exercice 2018/2019

Retrouvez les dernières actualités financières sur www.poujoulat.fr

POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTHTM – Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) est éligible au PEA-PME

