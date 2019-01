Un 1er semestre impacté par des charges exceptionnelles

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe POUJOULAT a progressé de 5,4 % au premier semestre de son exercice 2018/19. Les résultats sont impactés par une forte inflation du prix des achats consommés (aciers, emballages, énergie et transports) qui a été particulièrement marquée au 2e trimestre. Ces augmentations de coûts n'ont été que partiellement répercutées dans nos prix de vente. Les coûts de structure sont restés stables sur la période.

Dans ce contexte, le résultat opérationnel du 1er semestre passe de +0,36 M€ à -0,42 M€. Rappelons que le 1er semestre représente seulement 40 % du chiffre d'affaires annuel, l'essentiel des résultats est donc généré au second semestre.

Les 3 branches du Groupe ont évolué comme suit :

La branche « conduits de cheminées » voit ses résultats reculer du fait de l'augmentation des coûts citée plus haut. Par ailleurs, il a été décidé de stopper nos activités en Turquie. Celles-ci constituaient un foyer récurrent de perte. L'instabilité monétaire (division par 2 de la livre turque en 3 ans), économique et géopolitique ne nous ont pas permis de générer une activité pérenne et rentable.

La branche « cheminées industrielles » reste déficitaire par manque d'activité. La concurrence est très vive sur ce marché. Nous travaillons à diversifier notre offre et accroître nos ventes de services, de maintenance et d'entretien.

La branche « combustibles bois » poursuit sa forte progression et voit ses résultats s'améliorer. Les outils de production tournent à plein régime et notre base de clients se développe. Plusieurs investissements ont été mis en service ou sont en cours de réalisation pour accroître nos capacités.



Résultats consolidés - IFRS - (en milliers d'euros)



1er semestre 2018-2019

(1er avril – 30 septembre 2018)

1er semestre 2017-2018

(1er avril – 30 septembre 2017)

Chiffre d'affaires



Résultat opérationnel



Résultat net



Cash flow



Ratio Dettes LT/Fonds propres

99 393



(416)



(947)



2 862



37 %

94 266



365



(284)



3 251



36 %





Perspectives du 2e semestre plus positives

Malgré un mois de décembre perturbé, le 3e trimestre de l'exercice s'est avéré plus dynamique. La croissance du Groupe a donc accéléré.

La branche « conduits de cheminées » a maintenu sa croissance du 1er semestre (soit environ 4 %) et devrait voir ses marges s'améliorer avec la décrue du prix de certaines matières premières.

La branche « cheminées industrielles » a stabilisé son activité ; nous constatons quelques signes d'amélioration du carnet de commandes. Cependant, nous n'anticipons pas une amélioration des résultats de cette branche par rapport à l'exercice précédent.

La branche « combustibles bois » a vu sa croissance s'accélérer au 3e trimestre (croissance cumulée supérieure à 24 % fin décembre contre + 17 % fin septembre). Les perspectives sont très bonnes dans un marché à fort potentiel. Les résultats de la branche devraient s'en ressentir nettement.

Pour l'ensemble de l'exercice, nous prévoyons un chiffre d'affaires consolidé compris entre 235 et 240 M€ (soit ≈ + 7 %) et un résultat net comparable à celui de l'exercice passé.

Prochain communiqué le 12 février 2019 : Publication des chiffres d'affaires du 3ème trimestre

de l'exercice 2018/2019

www.poujoulat.fr

POUJOULAT est cotée sur EURONEXT GROWTHTM – Le titre POUJOULAT (code ISIN : FR0000066441) est éligible au PEA-PME

