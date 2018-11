Poujoulat Sa : Le Groupe Poujoulat confirme son objectif de croissance sur le 2e trimestre 2018-2019

Les chiffres d'affaires du 1er semestre du Groupe POUJOULAT et de POUJOULAT SA sont en croissance respective de 5,4 % et 4,2 %. La croissance s'accélère sur le marché français tandis que les ventes à l'exportation sont stables.

Le segment conduits de cheminées est en croissance de 4,8 %.

Le segment cheminées industrielles connait une baisse d'activité de 5 % environ, conséquence d'une faible entrée de commandes fin 2017 et de décalages de projets.

Le segment bois énergie connait un fort développement (+ 17 %) grâce à un très bon début de saison.

Dans un contexte restant très concurrentiel, nous avons consolidé nos parts de marché.

Comparatif chiffre d'affaires de Poujoulat SA - (en milliers d'euros)



Du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018



Du 1er avril 2017 au

30 septembre 2017



Variation



FRANCE



EXPORT



TOTAL



46 902



3 760



50 662



44 877



3 761



48 638



4,5 %



0,0 %



4,2 %



Comparatif chiffre d'affaires du Groupe consolidé - IFRS - (en milliers d'euros)



Du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018



Du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017



Variation



FRANCE



EXPORT



TOTAL



78 972



20 421



99 393



73 867



20 398



94 266



6,9 %



0,1 %



5,4%



Des perspectives encourageantes pour le 2e semestre

La dynamique observée au 2e trimestre devrait s'amplifier dans les mois à venir malgré un environnement économique plus incertain. Notre croissance sur le mois d'octobre et les premières semaines de novembre se renforce. Nous bénéficions à la fois d'un contexte énergétique favorable (renchérissement des énergies fossiles) et d'une nette reprise des investissements dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Le segment conduits de cheminées devrait croître à un rythme supérieur à celui du 1er semestre.

Le segment cheminées industrielles restera sous pression, l'enjeu principal étant de renforcer le carnet de commandes.

Le segment bois énergie devrait voir sa croissance s'accélérer au cours de l'hiver.

Pour l'ensemble de l'exercice, nous confirmons donc notre objectif de croissance du chiffre d'affaires consolidé de 8 à

10 %.

