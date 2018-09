• Chiffre d'affaires consolidé au 31 août 2018 (11 mois): + 8,5 %

• Production du premier pain brioché remboursé par la Sécurité Sociale • Perspectives prometteuses en clientèle Professionnelle • Solidité de l'activité des Points de vente • Poursuite des efforts commerciaux en Eau minérale



Wittelsheim (Mulhouse), le 10 septembre 2018 après bourse - POULAILLON, groupe familial de boulangerie et de restauration rapide et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, fait un point de situation au 31 août 2018 :

Chiffre d'Affaires 9 mois Milliers € (non audité)

01/10/2017 01/10/2016 31/08/2018 31/08/2017

Variation %

11 mois

11 mois

01/10/2016 30/09/2017 12 mois

Points de ventes + Professionnels = Pôle Boulangerie + Pôle Eau Minérale + Non affecté - Holding = Total consolidé

40 037

37 242 7,5%

40 545

25 610

23 367 9,6%

25 522

65 646

60 609 8,3%

66 067

870

643 35,5% 648 485

521 -7,0%

722

67 002

61 773 8,5%

67 437

• Points de ventes (+ 7,5% sur les 11 premiers mois de l'exercice) : - L'activité est en accélération sur les mois de juillet et août. L'ouverture du 49ème point de vente aura lieu le 21 septembre à Epinal, sous forme de franchise.

• Professionnels (+ 9,6% sur les 11 premiers mois de l'exercice) : - Poulaillon SAINT VIT, site spécialisé dans la production en grande série pour la clientèle professionnelle, filiale à 100 % de POULAILLON SA, fabriquera le premier pain brioché hyperprotéique et hyper énergétique destiné aux personnes âgées et/ou dénutries. Cette brioche rejoint la liste des produits remboursables par la sécurité sociale. Issu d'un programme de recherche de 5 ans et labellisé par le pôle de compétitivité VITAGORA®, ce pain brioché a été reconnu d'intérêt de santé publique par la Commission Nationale d'Evaluation des Dispositifs Médicaux et des Technologies de la Haute Autorité de santé (HAS). Ce pain brioché - Pain G-Nutrition® - est le fruit d'une collaboration entre CERELAB®, Groupe DIJON CEREALES, et EUROGERM. Le produit est fabriqué par POULAILLON SAINT-VIT (anciennement dénommée 365 MATINS) et est déjà mis en marché par NUTRISENS®, dans les établissements de santé. Il sera disponible en officines dès le mois d'octobre. » - Perspectives très favorables confirmées auprès d'un grand canal de distribution en France pour la gamme Sandwich et Eau Minérale. - Référencement national d'une gamme de produits traiteurs à forte rotation auprès d'une chaîne de distribution nationale représentant 1200 magasins.



-

Référencement de produits de Boulangerie auprès de deux chaînes de restauration rapide totalisant 150 points de vente.

• Eau minérale (+ 35,5% sur les 11 premiers mois de l'exercice): - Un contrat d'approvisionnement a été signé avec COLUMBUS CAFE dont les 200 points de vente pourront être livrés en version plate et gazeuse à compter du mois d'octobre et novembre prochains. - La version en bouteille de verre est commercialisée depuis début avril 2018 et ouvre la clientèle de la restauration. • Holding : - Le chiffre d'affaires constaté sur le holding correspond essentiellement aux redevances de marques des contrats de franchise.

• Perspectives : Le chiffre d'affaires consolidé prévu au 30 septembre 2018 sera en progression de 8 %. - Le Groupe confirme un rythme d'ouverture de 6 magasins sur le prochain exercice, - Ouverture prévue début octobre d'un point de vente Poulaillon sur le Pôle de Mulhouse du Groupe PSA - https://www.groupe-psa.com/fr en partenariat avec Eurest un des leaders en France de la restauration collective. - Nous travaillons activement sur l'évolution de nos produits de boulangerie vers des produits à base de matière première encore plus saines, raisonnées voir biologiques et en circuits courts, ceci en parallèle avec la mise en place de notre nouveau concept « Poulaillon à la ferme » qui devrait voir le jour en automne non loin de Mulhouse à Pfastatt. Nous y créerons une boulangerie restaurant où 100% des produits sont maison et fabriqués sur place et cuit dans un four à bois. « L'avenir du pain est dans son passé ! » - Les référencements auprès de la clientèle GMS et professionnelle rendent le Groupe confiant dans le développement du pôle Professionnels. - Les ventes d'eau minérale poursuivront leur progression sous l'effet des efforts commerciaux menés sur une gamme aux conditionnements permettant d'adresser tous les segments de clientèle.



Prochaine publication le 31.01.2019 au plus tard, après bourse. Résultats annuels consolidés.

À propos de Poulaillon

Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 48 points de vente, dont 4 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à 100%. Les 783 collaborateurs au 31 mars 2018 contribuent chaque jour au succès du Groupe, qui a réalisé 67,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2017, et 37,7 millions d'euros au 31 mars 2018.

