Poulaillon : ALPOU – Groupe POULAILLON – Focus sur les activités du Groupe

COMMUNIQUÉ Wittelsheim (Mulhouse), le 25 juin 2019 après bourse - Poulaillon, Groupe familial de boulangerie et de restauration, propriétaire et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, communique : FOCUS BOULANGERIE Réseau points de vente Le nouveau Moulin Poulaillon a ouvert ses portes à Burnhaupt-le-Haut (68) Depuis le 15 juin dernier, le magasin Poulaillon de Burnhaupt-le-Haut, jusqu'alors situé dans la galerie commerciale du Super U, accueille désormais ses clients à l'entrée du village sur le parking de l'Hyper U, dans un tout nouveau Moulin Poulaillon. Plus grand, plus beau le Moulin est une véritable « boulangerie-restaurant » qui propose une large sélection de pains façonnés à la main et cuits sur place, des viennoiseries, des pâtisseries, des sandwichs et autres plats savoureux, sans oublier les fameuses Moricettes® qui font la renommée du Groupe. Dans ce nouvel espace de restauration, le chef de cuisine élabore sur place des plats du jour et autres plats chauds à partir de produits frais et locaux. D'une superficie de 400 m2, ce point de vente offre davantage de confort et de services aux clients : il compte 100 places assises, dispose d'un Drive ainsi que d'une grande terrasse extérieure et sera ouvert 7 jours sur 7 !

Une croissance qui suit son cours Le Groupe poursuit sa dynamique de croissance avec de nouvelles ouvertures de points de vente pour 2019 à un rythme comparable à celui des exercices précédents. Après le Moulin de Kingersheim et le tout nouveau concept de « Poulaillon à la Ferme » à Pfastatt, d'autres ouvertures sont annoncées : un Moulin à Illzach/Ile Napoléon pour début octobre, un Moulin à Sélestat (67) à l'horizon 2020. Egalement, un autre Moulin est prévu à Sierentz (68) en remplacement du magasin situé actuellement à l'intérieur du centre commercial Hyper U. Concernant l'acquisition de 7 nouveaux emplacements en Alsace proposés par le Groupe Faller, la date d'effet de la cession a été fixée au 1er août 2019. Alors que se dessine déjà le projet d'un nouveau concept de point de vente Poulaillon, adapté à des petites surfaces et en phase avec les nouvelles tendances de consommation… Pôle vente auprès de la GMS et des professionnels Une montée en puissance Ce secteur continue sur sa lancée et connaît une forte accélération des ventes de la gamme Baguette Premium (bio et conventionnelle) grâce au référencement auprès de deux enseignes de la grande distribution au niveau national. Le démarrage d'une nouvelle gamme de sandwichs premium à la marque Poulaillon auprès d'un réseau de stations services sur autoroute, s'avère également prometteur. De même, le Groupe renforce ses positions sur le marché du catering aérien, via notamment la gamme de sandwichs et moricettes® sur 3 aéroports français.

FOCUS EAU Velleminfroy au Summer Fancy Food Show de New-York Du 23 au 25 juin se tient le plus grand salon alimentaire et boissons d'Amérique du Nord à New-York. Un événement incontournable auquel participe l'eau minérale de Velleminfroy, représentée par Nicolas Kail, directeur commercial de la marque et Jules Nesci, l'un des petits fils de Paul Poulaillon, fondateur et inspirateur du Groupe. L'idée est de s'ouvrir au marché américain : la composition de Velleminfroy, notamment sa forte teneur en calcium, est intéressante pour une population de plus en plus intolérante au lactose. Départ du premier conteneur pour la Chine Dans le cadre d'un accord avec un distributeur local, un conteneur vient de partir à destination de Shangaï, soit environ 20 000 bouteilles de Velleminfroy. Un bon début qui s'avère prometteur…. Finalisation du contrat avec l'Arabie Saoudite L'eau minérale de Velleminfroy a suscité un réel engouement auprès de la population saoudienne. Un contrat avec un importateur de Djeddah en Arabie Saoudite est en cours de finalisation, celui-ci porte sur un volume minimum de 50 conteneurs sur 5 ans, soit 1 million de bouteilles. La Slovaquie en redemande Suite à une première commande fin 2018, 7 palettes, soit environ 10 000 bouteilles, sont parties au mois de mai dernier, destination Slovaquie où « l'eau vertueuse » connaît un succès grandissant. 3

L'Allemagne sur les rails Velleminfroy est désormais référencée auprès du DPG (Deutsches Pfandsystem Gmbh), qui gère le système très strict de consigne des emballages en vigueur outre-Rhin. Les étiquettes spécifiques, qui arborent le drapeau tricolore, ont été imprimées et la production est lancée. Un important contrat avec une chaîne de supermarchés est notamment en cours de finalisation… Une édition spéciale pour la 6ème étape du Tour de France et la 3ème étape du Tour Alsace En partenariat avec le Département de la Haute-Saône, Velleminfroy édite une étiquette spéciale pour la bouteille de 50 cl à l'occasion de la 6ème étape du Tour de France Mulhouse-La Planche des Belles Filles » du 11 juillet prochain et la 3 ème étape du Tour Alsace « Vesoul-La Planche des Belles Filles » du 2 août prochain. La bouteille sera disponible à l'étape d'arrivée en Haute-Saône et dans certains points de vente Poulaillon. La Planche des Belles Filles est un sommet du massif des Vosges méridionales culminant à 1148 m d'altitude ! 4

PROCHAINS COMMUNIQUÉS FINANCIERS Résultats semestriels, publiés le 11 juillet 2019 Chiffre d'affaires T3 au 30 juin 2019, publié le 31 juillet 2019 À propos de Poulaillon Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 53 points de vente, dont 6 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à 100%. Plus de 797 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du groupe, qui a réalisé 73,3 millions de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2018. www.poulaillon.fr Contact Poulaillon Thierry Mysliwiec Directeur Administratif et Financier Tél. : +33 (0)3 89 33 89 89 investisseurs@poulaillon.fr 5

