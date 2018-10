Poulaillon : CA T4 consolidé et informations sur le Groupe

COMMUNIQUE

Wittelsheim (Mulhouse), le 30 octobre 2018 avant bourse - Poulaillon, groupe familial de boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, communique :

CHIFFRE D'AFFAIRES T4 - 2018

Avec une progression de 8,3% du chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2018 (12 mois) ce 4ème trimestre est conforme aux attentes.

Chiffre d'Affaires 12 mois Milliers € (non audité) 01/10/17 01/10/16 Variation % 30/09/18 30/09/17 12 mois 12 mois Points de ventes 43 700 40 545 7,8% + Professionnels 27 703 25 522 8,5% = Pôle Boulangerie 71 403 66 067 8,1% + Pôle Eau Minérale 1 029 648 58,8% + Non affecté - Holding 570 722 -21,0% = Total consolidé 73 002 67 437 8,3%

POINT DE SITUATION AU 30 OCTOBRE 2018

Points de vente

(+7,8% sur les 12 mois de l'exercice)

Bientôt un 51ème magasin

Le groupe poursuit sa dynamique avec l'ouverture prochaine du 51ème point de vente dans la nouvelle galerie commerciale du Cora de Colmar-Houssen (68). Il s'agit du deuxième magasin sur ce site qui inclut cette fois une véritable boulangerie avec pétrissage, façonnage à la main et enfournement devant les clients. En plus d'une grande salle de restauration, un espace self course (libre service) sera également proposé afin de répondre aux nouvelles tendances de consommation. D'autre part, pendant la durée des travaux du Moulin situé à Kingersheim (68), un food-truck Poulaillon a été mis en place avec succès sur ce fort lieu de passage pour répondre aux besoins immédiats de la clientèle (ouverture prévue en février 2019).

100% Poulaillon

Tous les produits proposés à la clientèle, en dehors des boissons, sont exclusivement fabriqués par le Groupe, sans faire l'objet de sous-traitance ou de cahiers des charges à des tiers.

Professionnels

(+8,5% sur les 12 mois de l'exercice)

Poursuite de la dynamique commerciale

Une nouvelle gamme de produits apéritifs vient d'être lancée auprès d'un réseau de 1200 magasins GMS en France avec des volumes conformes aux attentes. Les produits Poulaillon viennent également d'être référencés auprès de deux nouvelles chaînes de sandwicheries en France, soit 150 points de vente (Moricettes®, pains sandwichs précuits et produits apéritifs). Par ailleurs, les livraisons de la première brioche hyperprotéinée remboursée par la sécurité sociale ont commencé avec succès : le prévisionnel de commandes dépasse toutes les attentes !

Une démarche responsable

Le Groupe Poulaillon sélectionne des farines issues de blés Français, qui sont qualitatives, sans additifs, composés de farines de blés maltés et de gluten de blés. De même, le Groupe développe et commercialise une large gamme de pains bio, baguettes, pains de campagne, céréales, seigles et complets, qui sont destinés tant aux professionnels (BtoB) qu'au réseau de magasins (BtoC).

Du pain bio à l'eau de Velleminfroy

Des tests sont en cours sur le site de production de Poulaillon Saint-Vit afin d'élaborer une gamme de pain bio avec de l'eau de Velleminfroy. L'objectif étant de proposer des pains fabriqués avec une eau ultra-pure, puisque l'eau de Velleminfroy est garantie sans nitrate, sans pesticide et sans trace de médicaments.

Eau Minérale

(+58,8% sur les 12 mois de l'exercice)

Lancement de la bouteille « vintage »

Velleminfroy développe une gamme de bouteilles en verre pour répondre aux plus hautes exigences des consommateurs. Parmi elles, la « vintage » qui commémore l'histoire de Velleminfroy à travers un design « à l'ancienne » particulièrement prisé des consommateurs. Ce retour aux sources évoque l'histoire remarquable de l'eau minérale de Velleminfroy : découverte en 1828 et immédiatement réputée pour ses bienfaits, la Source est rapidement devenue un lieu de cure renommé dans toute l'Europe au XIXème siècle et au début XXème siècle. Très attendue, la « vintage » qui se décline en version plate et pétillante est destinée aux circuits CHR, Bio et épiceries fines. Elle vient élargir la gamme et suscite un déjà engouement en termes de référencement.

Succès au SIAL

Velleminfroy a remporté un franc succès au Salon International de l'Alimentation qui s'est tenu du 21 au 25 octobre derniers à Paris : le stand a connu une très grosse affluence pendant les 5 jours d'exposition, générant de nombreux contacts très prometteurs en terme de distribution à travers le monde.

Une nouvelle politique tarifaire pour 2018-2019

Velleminfroy a été lancée le 4 juillet 2016 avec deux lignes directrices. D'une part, le choix assumé d'un positionnement prix ultra-premium, tournant autour de 2 € le litre, en parfaite cohérence au regard des investissements du Groupe. D'autre part, l'idée d'un marché-test grandeur nature, sur un périmètre national, tous secteurs de distribution confondus : GMS, CHR, pharmacies et circuits Bio… Aujourd'hui, avec le recul nécessaire et l'expérience terrain, force est de constater que Velleminfroy est plébisicitée par les consommateurs pour son positionnement santé et ses qualités à nulle autre comparable, avec néanmoins un frein sur le prix considéré comme trop élevé. C'est pourquoi le Groupe a décidé de lever ce frein, pour répondre à la demande en constante évolution. Grâce aux économies qui vont être générées en produisant davantage (économies d'échelles), le Groupe va donner en 2019 les moyens à ses distributeurs partenaires, de proposer l'eau de Velleminfroy, en dessous du prix psychologique d'1 € TTC le litre (version eau plate, bouteille PET).

Perspectives

Le Groupe est confiant dans la poursuite de la croissance de ses activités Boulangerie et Eau Minérale sur l'exercice en cours.

Agenda financier

17 janvier 2019 …………… ..Résultats annuels de l'exercice 2017-2018

31 janvier 2019 …………… ..Chiffres d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2018-2019

30 avril 2019 ………………… ..Chiffres d'affaires du 2ème trimestre de l'exercice 2018-2019

11 juillet 2019 ………………… Résultats du 1er semestre de l'exercice 2018-2019

31 juillet 2019 ………………… Chiffres d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2018-2019

31 octobre 2019 …………… Chiffres d'affaires du 4ème trimestre de l'exercice 2018-2019

A PROPOS DE POULAILLON

Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, le Groupe Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 51 points de vente, dont 5 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à 100%. Les 783 collaborateurs au 31 mars 2018 contribuent chaque jour au succès du Groupe qui a réalisé 67,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 et 37,7 millions d'euros au 31 mars 2018.

