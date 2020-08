Poulaillon : Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 0 07/08/2020 | 09:14 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 31 MARS 2020 SOMMAIRE BILAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 COMPTE DE RESULTAT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES----------------------------------------------------------------------------------------- 5 TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE --------------------------------------------------------------------------------------- 6 NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES--------------------------------------------------------------------------------- 7 Note 1. Informations générales ------------------------------------------------------------------------------------------ 7 Note 2. Base de préparation des états financiers ------------------------------------------------------------------- 7 Note 3. Principes et méthodes comptables --------------------------------------------------------------------------- 8 Note 4. Périmètre de consolidation ----------------------------------------------------------------------------------- 12 Note 5. Principaux faits caractéristiques de la période ---------------------------------------------------------- 13 Note 6. Evènements postérieurs --------------------------------------------------------------------------------------- 14 Note 7. Ecarts d'acquisition --------------------------------------------------------------------------------------------- 15 Note 8. Immobilisations incorporelles-------------------------------------------------------------------------------- 16 Note 9. Immobilisations corporelles ---------------------------------------------------------------------------------- 17 Note 10. Immobilisations financières------------------------------------------------------------------------------- 18 Note 11. Stocks et en-cours-------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Note 12. Clients et autres créances---------------------------------------------------------------------------------- 19 Note 13. Trésorerie et équivalents de trésorerie ---------------------------------------------------------------- 19 Note 14. Capital----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 Note 15. Provisions pour risques et charges ---------------------------------------------------------------------- 19 Note 16. Dettes financières-------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Note 17. Dettes non financières-------------------------------------------------------------------------------------- 20 Note 18. Chiffre d'affaires --------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Note 19. Autres produits et charges d'exploitation------------------------------------------------------------- 21 Note 20. Résultat financier -------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Note 21. Résultat exceptionnel--------------------------------------------------------------------------------------- 22 Note 22. Résultat par action------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Note 23. Impôts sur le résultat --------------------------------------------------------------------------------------- 22 Note 24. Information sectorielle ------------------------------------------------------------------------------------- 24 Note 25. Personnel------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 Note 26. Engagements hors bilan------------------------------------------------------------------------------------ 25 Note 27. Informations générales complémentaires ------------------------------------------------------------ 26 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 2 BILAN En K€ Actif Notes 31/03/2020 30/09/2019 Ecarts d'acquisition 7 6 772 7 064 Immobilisations incorporelles 8 2 601 2 499 Immobilisations corporelles 9 38 443 36 109 Immobilisations financières 10 1 197 1 166 Actif immobilisé 49 013 46 838 Stocks et en-cours 11 4 872 4 835 Clients et comptes rattachés 12 4 782 4 936 Impôts différés actif 23 562 629 Autres créances et comptes de régularisation 12 7 923 7 692 Disponibilités 13 2 332 3 405 Actif circulant 20 471 21 497 Total de l'actif 69 482 68 335 Passif et capitaux propres Notes 31/03/2020 30/09/2019 Capital 14 5 111 5 111 Primes d'émission 10 035 10 035 Réserves consolidées 8 959 7 351 Résultat consolidé (344) 1 608 Subventions d'investissement 89 89 Capitaux propres 23 850 24 194 Intérêts minoritaires 77 122 Provisions 15 781 694 Emprunts et dettes diverses 16 30 335 28 358 Impôts différés passif 23 32 134 Fournisseurs et comptes rattachés 17 7 543 7 703 Autres dettes et comptes de régularisation 17 6 864 7 130 Dettes 44 774 43 325 Total du passif 69 482 68 335 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 3 COMPTE DE RESULTAT En K€ Notes 31/03/2020 31/03/2019 Chiffre d'affaires 18 40 966 40 737 Achats consommés (11 594) (11 057) Charges de personnel 25 (15 695) (15 016) Impôts et taxes (1 053) (975) Dotations nettes aux amortissements et provisions (2 982) (2 870) Autres charges et produits d'exploitation 19 (9 430) (9 112) Résultat d'exploitation 212 1 707 Résultat financier 20 (277) (308) Résultat courant des sociétés intégrées (64) 1 399 Résultat exceptionnel 21 (91) (129) Impôts sur les résultats 23 59 (252) Résultat net des sociétés intégrées (97) 1 018 Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition 7 (292) (290) Résultat net de l'ensemble consolidé (389) 728 Résultat des minoritaires (44) (30) Résultat net part du Groupe (344) 758 Nombre d'actions avant dilution 5 111 119 5 108 532 Résultat net de base par action (en euros) (0,07) 0,15 Résultat net dilué par actions (en euros) (0,07) 0,15 EBITDA 3 103 4 517 L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 4 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES En K€ Primes liées Réserves Résultat de Subventions Total part du Intérêts TOTAL Capital CAPITAUX au capital consolidées l'exercice d'investissement groupe minoritaires PROPRES Situation au 30 septembre 2018 5 111 10 035 6 041 1 459 89 22 735 162 22 897 Distribution de dividendes - - (204) - - (204) - (204) Affectation du résultat - - 1 459 (1 459) - - - - Résultat de l'exercice - - - 758 - 758 (30) 728 Actions auto détenues - - 56 - - 56 - 56 Situation au 31 mars 2019 5 111 10 035 7 351 758 89 23 344 132 23 476 Résultat de l'exercice - - - 850 - 850 (10) 840 Situation au 30 septembre 2019 5 111 10 035 7 351 1 608 89 24 194 122 24 316 Affectation du résultat - - 1 608 (1 608) - - - - Résultat de l'exercice - - - (344) - (344) (44) (389) Situation au 31 mars 2020 5 111 10 035 8 959 (344) 89 23 850 77 23 927 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 5 TABLEAU DE VARIATION DES FLUX DE TRESORERIE En K€ 31/03/2020 31/03/2019 Résultat net de l'ensemble consolidé (389) 728 Amortissements et provisions (hors provisions sur actif circulant) 3 258 3 142 Variation des impôts différés 23 (34) 128 Plus ou moins values de cession d'actif (4) 27 Marge brute d'autofinancement des entreprises intégrées 2 831 4 025 Incidence de la variation du besoin de fonds de roulement lié à l'activité (1 104) (821) Flux net de trésorerie générés par l'activité 1 727 3 204 Acquisition d'immobilisations 8, 9, 10 (5 210) (4 501) Dettes s./ acquisitions immos corporelles 564 844 Cessions d'immobilisations (hors titres consolidés) 8, 9, 10 21 43 Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (4 625) (3 614) Emissions d'emprunts bancaires 16 876 2 025 Remboursements d'emprunts bancaires 16 (1 535) (1 450) Remboursements d'emprunts liés au crédit-bail (843) (974) Cession (acq) nette d'actions propres - 56 Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (1 502) (343) Variation de la trésorerie (4 401) (753) Trésorerie à l'ouverture 13 (2 634) (1 394) Trésorerie à la clôture 13 (7 035) (2 147) Variation de trésorerie par les soldes (4 401) (753) Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 6 NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES Note 1. Informations générales Poulaillon SA est une société anonyme par actions de droit français créée le 11 janvier 2007 dont le siège social est situé 8 rue du Luxembourg, 68310 WITTELSHEIM (France). Elle est cotée depuis le 2 décembre 2015 sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth Paris. La Société ainsi que ses filiales (« le Groupe ») ont pour activité principale la fabrication et la commercialisation de produits de boulangerie et de pâtisserie frais et surgelés (pains, viennoiseries, sandwichs, Moricettes®, mignardises, entremets, gâteaux, etc.). Le Groupe développe également une activité traiteur. Depuis septembre 2016, le Groupe commercialise l'eau Minérale de Velleminfroy par le biais de sa filiale SAS EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY. Depuis avril 2017, le Groupe a acquis un site de production situé à Saint-Vit (25) venant compléter les capacités de production de notre filiale BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON SA. Les états financiers ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 3 août 2020. Note 2. Base de préparation des états financiers Les états financiers consolidés semestriels de Poulaillon ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires françaises : règlements CRC n° 99-02 et n° 2005-10 du Comité de la Règlementation Comptable ;

99-02 et n° 2005-10 du Comité de la Règlementation Comptable ; recommandation CNC n° 99-R01 relative aux comptes intermédiaires. Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre et indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes. La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique. Sauf indication contraire, les données chiffrées sont présentées en milliers d'euros. La société consolidante a procédé à une clôture semestrielle de ses comptes au 31 mars. Il en est de même pour l'ensemble des autres sociétés appartenant au périmètre de consolidation. Les comptes de la société consolidante et des filiales correspondent à la période allant du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, soit 6 mois. L'établissement des états financiers consolidés préparés conformément aux normes comptables françaises repose sur des hypothèses et estimations déterminées par la Direction qui affectent le montant des actifs et passifs à la date de clôture du bilan et le montant des produits et charges de l'exercice. Particularités des comptes semestriels Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les comptes intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les comptes consolidés précédents. Le recours à des estimations peut être plus important que dans les comptes annuels notamment pour certains postes de charges d'exploitation.

Il n'est pas procédé à des tests de dépréciation dans le cadre des comptes semestriels.

L'activité du Groupe ne présente pas de caractère saisonnier ou cyclique particulier. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 7 Note 3. Principes et méthodes comptables 3.1. Méthodes de consolidation Les sociétés sont consolidées si elles sont contrôlées par le Groupe. Les filiales sont consolidées par intégration globale compter de la date à laquelle le contrôle effectif est transféré au Groupe quelles que soient les modalités juridiques de l'opération. Elles sont déconsolidées à la date à laquelle ce contrôle cesse. 3.2. Opérations internes Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées sont éliminées. Les dotations et reprises de provisions pour dépréciation sur titres et créances concernant les sociétés consolidées sont éliminées du résultat, dans la mesure où elles font double emploi avec le résultat des sociétés concernées. Les résultats sur cessions d'actifs entre sociétés du Groupe sont éliminés du résultat. Les amortissements pratiqués sur les biens amortissables ayant fait l'objet d'une cession intra-groupe sont retraités. 3.3. Conversion des éléments en devises Toutes les entités du Groupe établissent leurs comptes en Euro, qui est également leur monnaie de fonctionnement. 3.4. Reconnaissance du revenu Le chiffre d'affaires du groupe est reconnu à la livraison des marchandises, qu'il s'agisse de la livraison BtoB pour la société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON SA et POULAILLON SAINT-VIT ou BtoC pour les clients comptoirs du réseau de distribution. Il en est de même pour les activités du secteur Eau avec les sociétés EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY SAS et SOURCE DE VELLEMINFROY SARL. En ce qui concerne les redevances facturées aux franchisés, elles sont également reconnues d'après les livraisons car elles sont proportionnelles à celles-ci. Les autres produits composant le chiffre d'affaires ne sont pas significatifs. 3.5. Ecarts d'acquisition La différence entre le coût d'acquisition des titres et l'évaluation totale des actifs et passifs identifiables à la date d'acquisition constitue l'écart d'acquisition. Le coût d'acquisition des titres est égal au montant de la rémunération remise au vendeur majorée des coûts directement imputables à l'acquisition (nets d'impôt) et des ajustements de prix éventuels mesurés de façon fiable et dont le versement est probable. Les écarts d'acquisition peuvent donner lieu à correction dans un délai d'un an suivant la date d'acquisition. Les écarts d'acquisition sont amortis de façon linéaire sur une durée de 20 ans. L'écart d'acquisition constaté sur les titres de la SCI LES CHENAIES est amorti sur 10 ans compte tenu de l'utilisation prévue de son actif immobilisé. La valeur nette ainsi déterminée peut donner lieu à dépréciation complémentaire lorsque les valeurs recouvrables deviennent inférieures aux valeurs nettes comptables. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 8 3.6. Immobilisations incorporelles et corporelles Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition) ou à leur coût de production. Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire et les durées suivants : Durées Constructions 10 à 50 ans Agencements & aménagement des constructions 10 à 20 ans Installations techniques 5 à 10 ans Matériels et outillage industriels 3 à 10 ans Matériel de transport 2 à 10 ans Matériel de bureau 1 à 10 ans Mobilier 5 à 10 ans 3.7. Pertes de valeur des immobilisations incorporelles et corporelles Un test de dépréciation est effectué au moins une fois par an en présence d'indices de perte de valeur. Il consiste à comparer la valeur comptable d'un actif ou groupe d'actifs à sa valeur recouvrable. La valeur comptable d'un actif est dépréciée lorsqu'elle devient supérieure à sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé entre la juste valeur de l'actif (ou du groupe d'actifs) nette des coûts de cession et sa valeur d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée en additionnant les valeurs actualisées des flux de trésorerie attendus de l'utilisation de l'actif (ou du groupe d'actifs) et la valeur terminale. Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés sont cohérents avec les plans d'affaires prévisionnels établis par le management du Groupe. Le cas échéant, la dépréciation est comptabilisée en charges exceptionnelles. Selon les recommandations de l'ANC, l'évènement COVID-19 ne constitue pas à lui seul un indice de perte de valeur. Etant donné que nous n'avons pas d'incertitude significative sur la continuité de l'exploitation au 31 mars 2020, aucun test de dépréciation n'a été effectué. 3.8. Titres de participation non consolidés, autres titres immobilisés La valeur brute des titres de participation non consolidés est inscrite au bilan au coût d'acquisition. Lorsque leur valeur d'utilité, appréciée notamment sur la base des perspectives futures de résultat ou de valeur de référence à la clôture de l'exercice, est inférieure à la valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est constituée. 3.9. Contrats de location-financement Les contrats significatifs de crédit-bail et de location financement font l'objet d'un retraitement. Les biens financés par de tels contrats sont inscrits à l'actif avec un emprunt correspondant au passif. Les biens activés faisant l'objet de contrats de location financement sont amortis sur la durée d'utilité de l'actif correspondant. 3.10. Stocks et en cours Les stocks de marchandises et consommables sont évalués à leur coût d'acquisition. Les encours de production et les pièces de rechange sont évalués au prix d'achat. Les intérêts et les coûts de stockage sont toujours exclus de la valorisation des stocks, sauf pour les sociétés BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON, POULAILLON SAINT VIT et EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY. Pour ces dernières, l'évaluation des stocks de matières premières et marchandises ainsi que l'évaluation des produits en cours de production tient compte du coût de possession. Une provision pour dépréciation est constituée en fonction de la rotation et de l'ancienneté des articles. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 9 3.11. Créances et dettes Les créances et dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Elles sont, le cas échéant, dépréciées pour tenir compte des risques de non recouvrement. Le poste « Créances clients et comptes rattachés » comprend également les effets à recevoir. Le poste « Autres créances » est principalement constitué des créances sociales et fiscales. 3.12. Equivalents de trésorerie La société considère comme équivalents de trésorerie, les titres ayant une échéance de 3 mois au plus à l'origine et ne présentant pas de risque significatif de taux. Les valeurs mobilières figurent au bilan pour leur coût d'acquisition. Elles font l'objet, le cas échéant, d'une dépréciation calculée pour chaque ligne de titres d'une même nature, afin de ramener leur valeur au cours de bourse moyen du dernier mois, ou à leur valeur de négociation probable pour les titres non cotés. 3.13. Subventions d'investissement Les subventions d'investissement reçues sont inscrites en capitaux propres. Elles sont rapportées aux résultats sur la durée d'utilisation de l'actif financé. 3.14. Dettes financières Les frais d'émission d'emprunts sont comptabilisés en charges. 3.15. Provisions pour risques et charges Des provisions pour risques et charges sont comptabilisées dès lors qu'il existe une obligation actuelle résultant d'un événement passé, se traduisant probablement par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques et dont le montant peut être estimé de façon fiable. Engagements de retraite et autres avantages au personnel Le montant des engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite des membres du personnel fait l'objet d'un calcul actuariel. Ces engagements concernent principalement les indemnités de départ en retraite. La provision à constituer en découlant est intégrée en dotations aux provisions. Ces engagements sont calculés selon la méthode rétrospective appliquée sur la totalité du personnel, en tenant compte des dispositions prévues par les conventions collectives, d'hypothèses actuarielles, de turnover, d'inflation et d'actualisation. Les actifs de couverture ont été déduits du montant provisionné, le cas échéant. Les écarts actuariels sont directement enregistrés en résultat. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 10 Médaille du travail « Bretzel d'Or » Les sociétés de l'ensemble du Groupe attribuent à leurs salariés ayant atteint 10 ans d'ancienneté, une médaille du travail appelée « Bretzel d'Or ». Comme son nom l'indique, il s'agit d'une médaille sous forme de Bretzel en Or. La méthode de valorisation est la même que celle utilisée pour les engagements de retraite. Il s'agit de la valorisation du passif latent du coût du Bretzel d'Or qui sera remis au salarié atteignant 10 ans d'ancienneté compte tenu d'un calcul actuariel. L'engagement pour Bretzels d'or à la clôture de l'exercice précédent est porté en réserves. La variation de cet engagement à la clôture la période semestrielle au 31 mars 2020 est portée au compte de résultat. Autres provisions pour risques et charges Le Groupe comptabilise une provision pour litige avec un tiers dès qu'un dommage causé avant la clôture de l'exercice est identifié, notamment en cas d'assignation. Lorsqu'un jugement favorable est rendu, les provisions sont maintenues jusqu'à l'expiration du délai d'appel ou du délai de cassation. 3.16. Impôts Fiscalité différée La rubrique « Impôts sur les résultats » du compte de résultat inclut l'impôt exigible et la charge ou le produit d'impôt différé. Des impôts différés sont constatés, en utilisant la méthode du report variable, pour les différences temporelles existant la clôture entre la base fiscale des actifs et des passifs et leur valeur comptable. Aucun impôt différé passif n'est comptabilisé sur les goodwill constatés dans le cadre des regroupements d'entreprises. Un actif d'impôt différé est comptabilisé pour les déficits fiscaux et les crédits d'impôt non utilisés dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces pertes fiscales et crédits d'impôt pourront être imputés. Les actifs et passifs d'impôt différé sont évalués au taux d'impôt dont l'application est attendue sur l'exercice au cours duquel l'actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Le taux moyen du groupe est de 31%. Le taux d'impôt du Groupe est de 31% sauf pour les 500 000 premiers euros de bénéfice fiscal qui sont taxés à 28%. Les actifs et les passifs d'impôts différés ont été corrigés consécutivement à la baisse du l'impôt prévue sur plusieurs années. Un taux moyen de 28% a été retenu pour les impositions différées, sauf un taux de 25% pour les indemnités de fin de carrière dont la réalisation est plus lointaine. Les impôts différés sont calculés entité par entité. Ils sont compensés lorsque les impôts sont prélevés par la même autorité fiscale et qu'ils se rapportent à une même entité fiscale. Intégration fiscale La société POULAILLON SA a opté pour un régime d'intégration fiscale prévu à l'article 233 A du code général des impôts incluant ses filiales BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON SA, EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY SAS et AU MOULIN POULAILLON SARL. Les impôts différés des sociétés intégrées fiscalement tiennent compte du régime d'intégration fiscale. 3.17. Eléments exceptionnels Les charges et produits exceptionnels sont constitués des éléments significatifs qui, en raison de leur nature, de leur caractère inhabituel et de leur non récurrence, ne peuvent être considérés comme inhérents à l'activité opérationnelle du Groupe. Il s'agit notamment des plus ou moins-values de cession, charges de restructuration, amortissements exceptionnels, dépréciations d'actifs et abandons de créances et opérations de lease-back et d'immobilisations mises au rebut. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 11 3.18. Résultat par action Le résultat net par action avant dilution est calculé en divisant le résultat net par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation. Le résultat par action après dilution est calculé en divisant le résultat net par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, en tenant compte du nombre d'actions qui résulterait de l'exercice des bons de souscription ou de tout autre instrument dilutif. A la clôture, le groupe n'a émis aucun instrument financier dilutif qui aurait pour conséquence de modifier le nombre d'actions utilisé dans le calcul du résultat par action dilué. 3.19. Instruments dérivés Le Groupe détient majoritairement des dettes à taux fixe et n'a pas de relations avec des sociétés en devises pouvant nécessiter une couverture de taux et/ou de change. Par conséquent, aucun instrument dérivé de couverture n'a été mis en place au sein du Groupe. Note 4. Périmètre de consolidation La liste des sociétés consolidées au 31 mars 2020 est la suivante : Sociétés Type Siège social SIRET % d'intérêt Méthode de Consolidation 31.03.2020 30.09.2019 31.03.2020 30.09.2019 POULAILLON SA 8 Rue du Luxembourg, 68310 49331143500025 Mère Mère IG IG WITTELSHEIM MFP POULAILLON SA 8 Rue du Luxembourg, 68310 37774465100060 99,96% 99,96% IG IG WITTELSHEIM AU MOULIN SARL 8 rue du Luxembourg, 68310 43020123600162 99,98% 99,98% IG IG POULAILLON WITTELSHEIM POULAILLON SCI 28 Rue de Valdoie 68200 53827524900018 100% 100% IG IG CONSTRUCTION MULHOUSE LES MIRABELLES 2 SCI 28 Rue de Valdoie 68200 38762931400023 99,90% 99,90% IG IG MULHOUSE MORSCHWILLLER SCI 28 Rue de Valdoie 68200 80520794100016 100% 100% IG IG CONSTRUCTION MULHOUSE TOMBLAINE SARL 8 Rue du Luxembourg, 68310 80482406800014 100% 100% IG IG DEVELOPPEMENT WITTELSHEIM SOURCE DE SARL Route de la Creuse, 70240 50851274600019 43,71% 43,71% IG IG VELLEMINFROY VELLEMINFROY EAUX MINERALES DE SAS 8 Rue du Luxembourg, 68310 8107274120019 100% 100% IG IG VELLEMINFROY WITTELSHEIM POULAILLON SA 8 Rue du Luxembourg, 68310 50534917500040 100% 100% IG IG SAINT VIT WITTELSHEIM VELLE SCI 28 Rue de Valdoie 68200 81089798300013 99,90% 99,90% IG IG MULHOUSE HOCHSTATT SCI 28 Rue de Valdoie 68200 82830564900018 100% 100% IG IG CONSTRUCTION MULHOUSE LES CHENAIES SCI 28 Rue de Valdoie 68200 41515322000025 100% 100% IG IG MULHOUSE ANDELNANS SCI 28 Rue de Valdoie 68200 38340894500020 99,20% 99,20% IG IG CONSTRUCTIONS MULHOUSE IG : Intégration globale Il n'y a aucune modification du périmètre du Groupe au cours de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, et aucun changement dans les pourcentages d'intérêt. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 12 Note 5. Principaux faits caractéristiques de la période La pandémie de coronavirus covid-19, qui a notamment touché la France, a eu un impact important sur le Groupe POULAILLON. Dès l'annonce des mesures gouvernementales du 14 mars 2020, le Groupe a pris toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette crise et permettre le maintien de ses activités. L'annonce du confinement des populations et de restrictions des activités autorisées a eu pour principale conséquence la fermeture de la majorité des points de vente du Groupe. Le pain étant toutefois considéré comme un produit de première nécessité, 21 points de vente ont pu rester ouverts, dont 11 disposant d'un drive permettant de limiter les contacts. Toutes les procédures d'hygiène et de sécurité alimentaire ont été renforcées, ceci afin de préserver la sécurité des collaborateurs du Groupe et de la clientèle. A cet effet, un important plan de prévention a été déployé. Ce plan s'est matérialisé par la distribution renforcée d'équipements de protections (charlottes, masques, gants, lunettes, gel hydro-alcoolique etc.) qui se sont ajoutés aux procédures de désinfection et de nettoyage permanent des locaux du Groupe. Les gestes et mesures barrières préconisés par le Gouvernement ont été affichés au sein des locaux du Groupe (sites de production, administratifs et points de vente). Un marquage au sol a également été mis en place dans les magasins, indiquant les distances à respecter, tout comme un sens de circulation avec entrée unique et sortie unique, lorsque cela est possible. Enfin, toutes les procédures de sécurité alimentaire ont été renforcées. Le paiement sans contact est privilégié tout comme la séparation de manière distincte de la remise des produits sur le comptoir, de l'encaissement d'argent. Lorsque cela est possible, les produits tels que les kougelhofs ou les pains spéciaux sont tranchés et emballés à l'avance, ceci afin d'éviter la multiplication des manipulations de produits en cours de journée. Le retrait en drive est privilégié lorsque cela est possible et un service de livraison à domicile a été mis en place sur le périmètre de la région mulhousienne, ce qui constitue une nouveauté. Outre la sécurité alimentaire et sanitaire, le Groupe a rapidement eu recours aux divers dispositifs d'aides mis en place par l'Etat, tel que le télétravail pour nos services administratifs permettant une continuité des services, le recours à l'activité partielle, le Prêt Garanti par l'Etat, le report de charges et d'impôts. Tous les dispositifs sollicités ont été acceptés et déployés, et ont permis d'assurer la sécurisation opérationnelle et financière du Groupe POULAILLON. Lors de l'assemblée générale mixte annuelle du 26 mars 2020 à huis clos, il a été décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019. Le montant initialement prévu constitue une économie de trésorerie de 306 k€ pour le Groupe. Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le compte de résultat par estimation En K€ - Non audité REALISE ATTENDU IMPACT COVID Compte de résultat 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 6 mois EVOLUTION 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 40 966 -7,8% 44 435 - 3 469 Résultat d'exploitation 212 -90,5% 2 225 - 2 013 dont Réseau et Professionnels 1 026 -64,5% 2 894 - 1 868 dont Eau Minérale - 814 -21,6% - 669 - 144 En % du chiffre d'affaires 0,5% 5,0% Non comparable Résultat net de l'ensemble consolidé - 389 769 - 1 157 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 13 Impact par estimation du ratio d'endettement du Groupe En K€ - Non audité REALISE ATTENDU Bilan - Fonds propres 31/03/2020 31/03/2020 6 mois EVOLUTION 6 mois Capitaux propres totaux 23 927 1 157 25 084 Dette financière 30 335 - 30 335 Trésorerie à l'actif 2 332 1 157 3 489 Endettement net 28 003 26 846 Ratio d'endettement net 117,0% 107,0% Il convient de rappeler les principaux facteurs ayant eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires et l'exploitation du Groupe : La prépondérance des activités de restauration et de snacking, ces activités ayant été considérées comme non essentielles par les mesures gouvernementales.

L'obligation de télétravail qui a modifié les modes de consommation des actifs qui se restaurent à domicile.

Le Haut-Rhin et plus largement l'Alsace ont été très durement touchés par l'épidémie alors qu'une forte majorité de points de vente du réseau y sont concentrés. Les modes de consommation ont été plus largement impactés avec notamment une fermeture des écoles 15 jours avant le confinement en plus du télétravail, véritable psychose subie par la population. Le mois de mars 2020 ne tient pas encore compte des négociations avec les bailleurs des loyers commerciaux, avec les loueurs au titre des locations de longue durée, puis des différents reports qui viendront diminuer les frais fixes des mois d'avril, mai et juin de l'exercice. Note 6. Evènements postérieurs La situation de pandémie relative au coronavirus covid-19 constitue l'évènement majeur se poursuivant postérieurement à la date d'arrêté des comptes consolidés semestriels. Les faits indiqués en note 5 restent inchangés. A date de publication, seuls deux points de vente n'ont pas rouvert. A titre complémentaire, ont été mises en place postérieurement à la clôture des comptes, les mesures suivantes : Les prêts garantis par l'état, (PGE) pour 17,5 M€, non consommés à date de publication, l'objectif étant de rembourser le maximum avant l'échéance annuelle de consolidation des prêts,

(PGE) pour 17,5 M€, non consommés à date de publication, l'objectif étant de rembourser le maximum avant l'échéance annuelle de consolidation des prêts, La poursuite de l'activité partielle,

Le report jusqu'à fin 2020, du versement de la participation au bénéfice des salariés,

Les reports des charges sociales et de l'impôt sur les sociétés,

Les reports des loyers des locaux commerciaux, des locations de longue durée, des crédits-baux mobiliers et des emprunts. Une déclaration de sinistre a été déposée auprès de l'assureur du Groupe, dans le cadre de la perte d'exploitation. Aucun produit à recevoir n'a été comptabilisé à date de publication. Il n'y a pas d'autres évènements postérieurs à signaler. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 14 NOTES RELATIVES AU BILAN Note 7. Ecarts d'acquisition 31/03/2020 30/09/2019 Valeurs brutes à l'ouverture 11 101 11 101 Acquisitions - - Diminutions - - Variations de périmètre - - Autres variations - - Valeurs brutes à la clôture 11 101 11 101 Dépréciations cumulées à l'ouverture (4 038) (3 458) Dotations (292) (580) Reprises - - Variations de périmètre - - Dépréciations cumulées à la clôture (4 330) (4 038) Valeurs nettes à l'ouverture 7 064 7 644 Valeurs nettes à la clôture 6 772 7 064 Les écarts d'acquisitions se décomposent comme suit : Correction Ecarts d'acquisition Amortissements et Sociétés Brut fonds Net 31/03/2020 Net 30/09/2019 commerciaux bruts après dépréciations correction MFP POULAILLON SA 2 374 261 2 635 (1 628) 1 007 1 073 AU MOULIN POULAILLON SARL 4 028 2 622 6 650 (2 402) 4 249 4 426 LES CHENAIES SCI 162 - 162 (52) 110 118 POULAILLON SAINT-VIT 1 655 - 1 655 (248) 1 406 1 448 TOTAL 8 218 2 883 11 101 (4 330) 6 772 7 064 Les écarts d'acquisition sont amortis sur une durée de 20 ans, à l'exception de celui constaté sur les titres de la SCI LES CHENAIES qui est amorti sur 10 ans (note 3.5). Au 31 mars 2020, aucun test de dépréciation n'a été effectué. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 15 Note 8. Immobilisations incorporelles La variation des immobilisations incorporelles s'analyse comme suit : Concessions, Frais de brevets et Autres Total développement droits similaires Valeurs brutes à l'ouverture 1 707 2 117 296 4 121 Acquisitions 7 - 180 187 Diminutions - - - - Autres variations 120 - - 120 Valeurs brutes à la clôture 1 834 2 117 476 4 428 Dépréciations cumulées à l'ouverture (1 168) (417) (37) (1 622) Dotation (151) (54) - (205) Reprises - - - - Autres variations - - - - Dépréciations cumulées à la clôture (1 319) (471) (37) (1 827) Valeurs nettes à l'ouverture 540 1 700 259 2 499 Valeurs nettes à la clôture 516 1 646 439 2 601 Les frais de développement concernent notamment : des frais de prospection et de publicité, inhérents à la commercialisation de l'eau de Velleminfroy ;

des frais de programmation de logiciel ;

des frais de création du concept de franchise Poulaillon ;

des frais de recherche et développement de nouveaux produits ;

des frais de création de site internet. En ligne acquisition des autres immobilisations incorporelles en cours figurent notamment les frais liés à la refonte du logiciel de gestion interne PROGIAL. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 16 Note 9. Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles se détaillent ainsi : Terrains et Immobilisations Immobilisations Autres Total constructions en crédit-bail corporelles en immobilisations cours corporelles Valeurs brutes à l'ouverture 13 154 12 048 2 961 34 648 62 814 Acquisitions 13 143 2 572 2 407 5 135 Diminutions - (350) (14) 0 (364) Autres variations 2 23 (924) 803 (97) Valeurs brutes à la clôture 13 169 11 864 4 595 37 858 67 489 Dépréciations cumulées à l'ouverture (2 951) (6 138) - (17 616) (26 706) Dotation (309) (583) - (1 795) (2 687) Reprises - 348 - 0 348 Autres variations - (1) - (0) (1) Dépréciations cumulées à la clôture (3 260) (6 374) - (19 411) (29 046) Valeurs nettes à l'ouverture 10 203 5 910 2 961 17 032 36 109 Valeurs nettes à la clôture 9 909 5 491 4 595 18 447 38 443 L'augmentation des immobilisations corporelles correspond notamment à : Des équipements complémentaires du site d'embouteillage des Eaux Minérales de Velleminfroy, ainsi que des aménagements nécessaires au bon maintien du site historique.

La densification du réseau de magasin par la création, l'acquisition ou la rénovation de succursales ;

L'amélioration de l'outil de travail destiné à l'activité industrielle ; Les immobilisations corporelles en cours représentent : Des acomptes sur l'acquisition d'une seconde ligne de production dédiée à la Moricette® et de la chambre froide négative de stockage pour le site de POULAILLON SAINT-VIT,

SAINT-VIT, Des acomptes sur la création et l'aménagement de nouveaux points de vente pour le réseau de magasin, Détail des acquisitions d'immobilisations corporelles acquises au courant de la période par Pôle d'activité : - Boulangerie pour le réseau de magasins : 1 834 K€ - Professionnels : 3 047 K€ - Eau : 79 K€ - Holding autres secteurs : 175 K€ Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 17 Note 10. Immobilisations financières Les immobilisations financières correspondent à des prêts, dépôts et cautionnements, dont la totalité est exigible à plus d'un an. Total Valeurs brutes à l'ouverture 1 166 Augmentations 31 Diminutions - Variation de périmètre - Autres variations - Valeurs brutes à la clôture 1 197 Dépréciations cumulées à l'ouverture - Dotations - Reprises - Variation de périmètre - Autres variations - Dépréciations cumulées à la clôture - Valeur nette à l'ouverture 1 166 Valeur nette à la clôture 1 197 Note 11. Stocks et en-cours Valeur brute Dépréciations Valeur nette cumulées 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 Stock de matières premières, fournitures et autres 2 118 - 2 118 approvisionnements Stocks de marchandises 87 - 87 Produits intermédiaires et finis 2 667 - 2 667 Total 4 872 - 4 872 Valeur nette 30/09/2019 2 025 91 2 719 4 835 Le stock de produits finis est composé presque en totalité de produits surgelés. Il s'agit de stockage de produits finis palettisés à destination de l'activité BtoB. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 18 Note 12. Clients et autres créances Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur nette 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2020 30/09/2019 Clients et comptes rattachés 4 871 (89) 4 782 Autres créances d'exploitation 2 255 - 2 255 Créances fiscales et sociales 4 794 - 4 794 Comptes courants 27 - 27 Comptes de régularisation et assimilés 847 - 847 Total autres créances 7 924 - 7 923 Total 12 795 (89) 12 705 4 936 932

4 929

27

803

7 692 12 628 Les créances du Groupe ont une échéance à moins d'un an. Note 13. Trésorerie et équivalents de trésorerie Composantes de la trésorerie 31/03/2020 31/03/2019 Valeurs mobilières de placement - - Disponibilités et équivalents 2 332 3 166 Trésorerie à l'actif du bilan 2 332 3 166 Découverts bancaires et équivalents (9 366) (5 313) Trésorerie nette (7 035) (2 147) La ligne « Découverts bancaires et équivalents » comprend le Factor, ainsi que le préfinancement de la ligne Moricette® de POULAILLON SAINT-VIT pour 2 550 k€. Note 14. Capital Le capital social s'élève au 31 mars 2020 à 5 111 119 € composé de 5 111 119 actions ordinaires. Note 15. Provisions pour risques et charges Provisions pour Provisions pour retraite et risques et Total engagements charges assimilés Valeurs au 30/09/2019 106 588 694 Dotations 66 40 106 Reprises consommées (9) (10) (19) Reprises non consommées - - - Valeurs au 31/03/2020 163 618 781 Les provisions pour risques et charges concernent principalement des litiges en cours avec des salariés et les cartes de fidélité. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 19 Note 16. Dettes financières Emprunts Découverts Autres Factor Crédit-bail bancaires et dettes Total bancaires équivalents financières Valeurs au 30/09/2019 16 933 2 243 5 283 3 798 103 28 358 Augmentation 876 - 143 - - 1 019 Diminution (1 535) - (843) - - (2 378) Variation nette - 359 22 2 968 (14) 3 336 Valeurs au 31/03/2020 16 274 2 602 4 606 6 766 89 30 335 La ligne augmentation tient compte des intérêts courus. Les découverts bancaires comprennent le préfinancement de la ligne Morcette® de POULAILLON SAINT-VIT pour 2 550 k€. Les autres dettes financières comprennent principalement les comptes courants d'associés de la Famille Poulaillon. Le groupe n'a pas recours à des instruments de couverture contre les risques financiers. Il n'y a ni risque de change, ni risque de taux, ni d'engagement de couverture à terme. Détail des emprunts bancaires et crédit-bail contractés au courant de la période par Pôle d'activité : - Boulangerie 850 k€ - Professionnels 0 k€ - Eau 0 k€ - Holding 143 k€ ∙ Echéancier Moins d'1 Entre 1 et 5 Plus de 5 Total an ans ans Emprunts bancaires 3 185 9 985 3 107 16 274 Factor 2 602 - - 2 602 Crédit-bail 1 604 2 991 11 4 606 Découverts bancaires et équivalents 6 766 - - 6 766 Autres dettes financières 89 - - 89 Total 14 247 12 976 3 118 30 335 Note 17. Dettes non financières 31/03/2020 30/09/2019 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 543 7 703 Avances et acomptes reçus 61 72 Dettes fiscales et sociales 5 786 6 169 Autres dettes 930 791 Produits constatés d'avance 86 97 Total autres dettes et comptes de régularisation 6 864 7 130 Total dettes non financières 14 407 14 833 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 20 NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT Note 18. Chiffre d'affaires 31/03/2020 31/03/2019 Vente de marchandises 1 454 8 558 Production vendues de biens 36 749 31 380 Prestations de services 2 763 798 Chiffre d'affaires 40 966 40 737 Note 19. Autres produits et charges d'exploitation 31/03/2020 31/03/2019 Achats non stockés de matières et fournitures 1 607 1 664 Sous-traitance générale 13 6 Locations et charges locatives 3 606 3 288 Entretiens et réparations 862 723 Primes d'assurance 154 211 Rémun. d'intermédiaires & honoraires 741 773 Transports 1 607 1 584 Frais postaux 148 138 Services bancaires 218 186 Autres charges externes 618 832 Subventions d'exploitation (57) (39) Autres produits (5) (5) Transferts de charges d'exploitation (81) (249) Autres charges et produits d'exploitation 9 430 9 112 Note 20. Résultat financier Le résultat financier du groupe s'analyse comme suit : 31/03/2020 31/03/2019 Produits des participations et valeurs mobilières 2 1 Intérêts versés et charges assimilées (279) (309) Résultat financier (277) (308) Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 21 Note 21. Résultat exceptionnel 31/03/2020 31/03/2019 Produits exceptionnels sur opérations de gestion 25 (3) Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (135) (137) Dotations nettes aux provisions 11 11 Autres produits et charges exceptionnels 9 - Résultat exceptionnel (91) (129) Les charges exceptionnelles prennent notamment en compte la mise au rebut des installations du magasin de Tomblaine dont l'activité a été arrêtée. Note 22. Résultat par action 31/03/2020 31/03/2019 Résultat net part du Groupe (344 442) 757 544 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (hors actions auto détenues) 5 111 119 5 108 532 Nombre d'actions sur une base diluée 5 111 119 5 108 532 Résultat net de base par action en euros (0,07) 0,15 Résultat net dilué par action en euros (0,07) 0,15 Note 23. Impôts sur le résultat Le taux d'impôt utilisé pour le calcul de l'impôt exigible est 31%. Le taux d'impôt utilisé pour le calcul de l'impôt exigible est de 28% jusqu'à 500 000 euros de bénéfice fiscal, puis 31% au-delà, sauf pour les sociétés pour lesquels le taux réduit de 15% est applicable le cas échéant, à savoir : SCI LES CHENAIES

TOMBLAINE DEVELOPPEMENT EURL

SOURCE DE VELLEMINFROY EURL

POULAILLON SAINT-VIT Charge d'impôt de l'exercice 31/03/2020 31/03/2019 Impôts exigibles 25 (124) Impôts différés 34 (128) Total 59 (252) L'intégration fiscale existante regroupant les sociétés POULAILLON SA, BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON SA, EAUX MINERALES DE VELLEMINFORY SAS et AU MOULIN POULAILLON SARL a permis de réaliser une économie d'impôt de 366 106 euros au 31 mars 2020, contre 511 126 euros au 31 mars 2019 du fait de l'imputation des situations fiscales déficitaires. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 22 Impôts différés Au 31 mars 2020, suite à l'adoption le 30 décembre par la loi de finance pour 2018 n°2017-1837 d'une mesure visant à renforcer la diminution de l'impôt sur les sociétés déjà amorcée en 2017, un ajustement du montant des impôts différés a été réalisé. Cet ajustement concerne uniquement les impôts différés dont l'échéance est intervenue depuis 2019. Par conséquent, la clôture et conformément à la loi de finance adoptée, la dette d'impôt est calculée en appliquant les taux de 31% (2019), 28% (2020), 26.50% (2021) et 25% (à compter de 2022). Les actifs et passifs d'impôts différés sont compensés lorsqu'ils concernent une même entité fiscale, ce qui est notamment le cas dans le cadre de l'intégration fiscale au niveau de POULAILLON SA, BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON SA, EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY SAS et AU MOULIN POULAILLON SARL. 31/03/2020 30/09/2019 Sur différences temporaires 185 149 Sur activation des déficits reportables 580 580 Sur engagements sociaux 155 146 Sur crédit bail (248) (176) Sur plus value en sursis d'imposition (74) (74) Sur réévaluation d'actifs (42) (53) Sur retraitement résultat fiscal latent (27) (79) Impôt différé net 530 495 ∙ Rationalisation de la charge d'impôt 31/03/2020 31/03/2019 Résultat net des sociétés intégrées (344) 758 Charge d'impôt (59) 252 Résultat consolidé avant impôt (403) 1 010 Taux de droit commun 31,00% 33,33% Charge théorique d'impôt (125) 337 Incidence des différences permanentes 230 142 Différentiel de taux (23) (18) Impôt différé actif non reconnu 42 47 Crédits d'impôts (86) (148) Autres (96) (107) Charge d'impôt réelle (59) 252 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 23 Impôts différés actifs sur déficits fiscaux Montant des Déficits activés Déficits Montant des déficits activés déficits activés à l'ouverture sur la période consommés à la clôture Bretzels Moricettes MFP Poulaillon SA - - - - Source de Velleminfroy SARL 220 - - 220 Eaux minerales de Velleminfroy SAS 193 - - 193 Poulaillon Saint-Vit 1 780 - - 1 780 Groupe d'intégration fiscale - - - - TOTAL 2 193 - - 2 193 Impôt différé actif correspondant 580 - - 580 L'intégralité des déficits au sein du Groupe sont activés à l'exception : d'une partie du déficit antérieur de Poulaillon Saint-Vit à hauteur de 2 165 k€ dont la récupération a été estimée probable sur un horizon trop lointain lors de l'entrée dans le périmètre,

Saint-Vit à hauteur de 2 165 k€ dont la récupération a été estimée probable sur un horizon trop lointain lors de l'entrée dans le périmètre, du déficit généré sur la période de Poulaillon Saint-Vit pour 89K€ (impôt différé actif non activé pour 25K€),

Saint-Vit pour 89K€ (impôt différé actif non activé pour 25K€), du déficit généré sur la période de la Source de Velleminfroy pour 83K€ (impôt différé actif non activé pour 12K€). Note 24. Information sectorielle 24.1. Information sectorielle par activité 31/03/2020 Secteur Secteur Secteur eau Non affecté Eliminations TOTAL boulangerie professionnels Chiffre d'affaires 24 615 22 554 742 118 (7 063) 40 966 Dont ventes externes 24 542 15 654 652 - - 40 848 Dont ventes intra secteurs 73 6 899 91 - (7 063) 0 Résultat d'exploitation 573 389 (814) 63 - 212 Actifs 24 259 32 166 8 729 4 328 - 69 482 Passifs 13 974 24 525 5 952 325 - 44 775 Effectifs équivalents temps plein 457 321 14 42 0 834 Secteur Secteur 31/03/2019 Secteur eau Non affecté Eliminations TOTAL boulangerie professionnels Chiffre d'affaires 24 174 23 106 575 82 (7 200) 40 737 Dont ventes externes 24 091 16 018 547 - - 40 655 Dont ventes intra secteurs 84 7 088 28 - (7 200) 0 Résultat d'exploitation 1663 776 -795 63 0 1 707 Secteur Secteur 30/09/2019 Secteur eau Non affecté Eliminations TOTAL boulangerie professionnels Actifs 24 795 29 181 9 801 4 557 - 68 335 Passifs 14 078 22 395 6 597 254 - 43 325 Effectifs équivalents temps plein 500 320 16 43 0 879 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 24 24.2. Chiffre d'affaires par zone géographique 31/03/2020 31/03/2019 France 40 538 40 309 Départements 67 et 68 25 088 23 690 Autres 15 451 16 619 Hors France 428 428 Chiffre d'affaires 40 966 40 737 Note 25. Personnel 31/03/2020 31/03/2019 Salaires et participation 12 097 11 630 Charges sociales 3 441 3 607 Autres charges de personnel 157 (221) Total 15 695 15 016 L'effectif moyen total (ETC) se répartit de la façon suivante : 31/03/2020 31/03/2019 Secteur boulangerie 457 462 Secteur professionnels 321 316 Secteur eau 14 13 Autres secteurs 42 38 Total 835 829 31/03/2020 31/03/2019 Cadres 31 31 Employés 804 798 Total 835 829 Note 26. Engagements hors bilan Les engagements donnés par le Groupe sont les suivants : Nature Bénéficiaires 31/03/2020 30/09/2019 Nantissements de fonds de commerce Banques 4 510 4 140 Hypothèques sur murs de SCI Banques 2 656 2 569 Caution tête de groupe pour filiales Banques 3 989 4 636 Caution en cours fournisseurs Fournisseurs 17 17 Caution réseau de magasin Bailleurs 199 199 Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 25 Note 27. Informations générales complémentaires La société BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON SA, filiale de POULAILLON SA, n'a pas comptabilisé dans les charges de l'exercice clos le 31 mars 2020, le loyer et les charges locatives de l'ancien site de Morschwiller-le-Bas, estimant le bail des locaux résilié de plein droit en application de l'article 1722 du Code Civil. Les loyers comptabilisés dans les charges annuelles des exercices précédents s'élevaient à 208 K€. Ce litige a débouché le 1er octobre 2018 sur une demande de résiliation de la vente par le bailleur. Un autre litige porte sur les fondements et les montants réclamés par le bailleur au cours de l'exercice, au titre de la fin d'une période de sursis à appliquer les indexations de loyers des sites de Morschwiller-le-Bas et de Wittelsheim. La société considère pour sa part avoir bénéficié d'une renonciation à indexation de telle sorte qu'elle n'a pas comptabilisé la demande du bailleur dans les charges de l'exercice. Des pourparlers sont cependant en cours pour mettre un terme à l'ensemble de ces litiges. Groupe Poulaillon - Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 Page 26 La Sté Poulaillon SA a publié ce contenu, le 06 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le07 août 2020 07:14:10 UTC. Document originalhttps://www.poulaillon.fr/wp-content/uploads/2020/08/Plaquette-POULAILLON-2020-03-V6.pdf Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/1EA448A002AD4E29DCA8E85099050A7C0AF6BF47 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur POULAILLON 09:14 POULAILLON : Résultats semestriels consolidés au 31 mars 2020 PU 09:14 POULAILLON : Comptes consolidés semestriels au 31 mars 2020 PU 24/07 Les Etats-Unis à court d'idées ? 24/07 EN DIRECT DES MARCHES : Thales, Dassault Aviation, Gecina, Worldline, Intel, .. 23/07 POULAILLON : ALPOU - Groupe POULAILLON - CA T3 2019-2020 ET FOCUS SUR LES ACTIVI.. PU 30/04 POULAILLON : Chiffre d'affaires 2è trimestre CO 09/04 POULAILLON : Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 mars 2020 PU 06/04 EN DIRECT DES MARCHES : Axa, Sanofi, Airbus, Iliad, Solocal, Bureau Veritas, .. 06/04 Marchés, l'espoir renaît ? 03/04 POULAILLON : Suppression du dividende initialement proposé à l'Assemblée Général.. PU