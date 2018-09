Poulaillon : FOCUS eau et boulangerie

COMMUNIQUE DE PRESSE

Wittelsheim (Mulhouse), le 20 septembre 2018 après bourse - Poulaillon, groupe familial de boulangerie et de restauration rapide et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, communique :

FOCUS EAU

VELLEMINFROY : AU CŒUR DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET DE SANTÉ

Le Groupe Poulaillon tient à attirer plus particulièrement l'attention sur les qualités de l'eau minérale de Velleminfroy, telles qu'elles ont été présentées à l'ARS et reprises dans ses aspects d'emballages lors d'une émission de France 2 diffusée le samedi 8 septembre 2018, «Tout Compte Fait » dédiée à la contamination des eaux en bouteille par des particules de plastique.

Pas de particules plastique dans l'eau de Velleminfroy

Selon une étude américaine, 93% des bouteilles d'eau seraient contaminées par des micro-plastiques (1). En ce qui concerne le plastique de sa bouteille, Velleminfroy a fait le choix d'utiliser un matériau haut de gamme tout au long d'un process de production très rigoureux, dans un environnement stérilisé. Un PET (polyéthylène téréphtalate) épais et de qualité qui protège l'eau. Une étude réalisée par un laboratoire indépendant a conclu que l'eau de Velleminfroy en bouteille PET ne contenait aucune particule micro-plastique (2). De même, les bouteilles PET sont protégées d'une possible dégradation du plastique par la lumière grâce à des emballages en carton.

Une pureté absolue

Velleminfroy fait partie des eaux les plus préservées : l'absence de nitrates ou d'autres contaminants atteste de la qualité de l'environnement autour de la source mais aussi de la structure exceptionnelle du sous-sol.

Ainsi, Velleminfroy, c'est également :

- 0 nitrate (3)

- 0 pesticides (3)

- 0 traces de médicaments (4)

La gamme verre

La marque d'eau minérale développe par ailleurs une gamme de bouteilles en verre pour répondre aux plus hautes exigences des consommateurs :

- La bouteille haut de gamme dédiée au secteur de la restauration (CHR) connaît une forte progression avec une accélération des ventes en septembre.

-La « vintage », nouvelle venue qui retrace l'histoire de Velleminfroy est très attendue et fait déjà l'objet de commandes fermes dont celle de l'enseigne La Vie Claire avec un référencement national. Le Groupe prévoit une production de 200 000 bouteilles vintage pour 2019.

Le déploiement de la marque se poursuit

Le Groupe Schiever (Auchan) vient d'annoncer le référencement de l'ensemble de la gamme PET (1 litre, 50 cl et 33 cl,) plate et pétillante, dans désormais l'ensemble de ses points de vente soit une centaine de structures en France. À l'heure actuelle 2500 points de vente en France distribuent Velleminfroy dont la force de vente sera renforcée l'année prochaine.

À l'international également

Déjà présente à Tahiti et dans 7 pays (Suisse, Belgique, Luxembourg, Qatar, Hong-Kong, Mexique et Israël), Velleminfroy poursuit également son développement à l'étranger : d'ici début 2019, sera également présente en Allemagne.

Velleminfroy poursuit sa dynamique en gagnant chaque jour de nouveaux clients qui apprécient au quotidien l'eau vertueuse, tant pour ses qualités exceptionnelles que pour son emballage unique. Le Groupe prévoit ainsi une augmentation de la production de 50% pour 2019 et un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'Euros à l'horizon 2019-2020.

FOCUS BOULANGERIE

POULAILLON : DE NOUVELLES OUVERTURES EN PREVISION

Une franchise à Epinal

Un nouveau magasin Poulaillon va ouvrir ses portes en franchise à Epinal le 26 septembre prochain. Situé à un endroit stratégique en plein centre ville, cet « atelier de cuisson » est très attendu par les habitants. Il constituera le 49ème magasin du réseau.

De nouveaux Moulins

Le Groupe prévoit de continuer son déploiement de magasins, avec 8 à 10 nouvelles ouvertures sur le Grand Est d'ici fin 2019, Il s'agira de structures de types Moulins, à savoir de véritables boulangeries-restaurants équipées d'un drive pour la plupart, qui généreront entre 13 et 15 millions de chiffre d'affaires supplémentaires.

Poulaillon à la Ferme

Un nouveau concept de magasin verra le jour début 2019 à Pfastatt, sur le domaine de « La Ferme du Château », un pôle paysan basé sur une production respectueuse de l'environnement et une distribution en circuit court. Le magasin qui y sera implanté aura pour enseigne « Poulaillon à la Ferme » et proposera pour l'essentiel des produits bio et une cuisine du terroir élaborée avec des produits frais et locaux.

À l'international

Le Groupe envisage pour la première fois un développement à l'international avec un projet portant sur l'ouverture de magasins aux Etats-Unis d'Amérique.

A PROPOS DE POULAILLON

Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, le Groupe Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 48 points de vente, dont 4 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à 100%. Les 783 collaborateurs au 31 mars 2018 contribuent chaque jour au succès du Groupe qui a réalisé 67,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2017 et 37,7 millions d'euros au 31 mars 2018.

