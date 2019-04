Poulaillon : Focus Eau minérale de Velleminfroy

COMMUNIQUÉ Wittelsheim (Mulhouse), le 8 avril 2019 après bourse - Poulaillon, Groupe familial de boulangerie et de restauration rapide, propriétaire et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, communique : VELLEMINFROY : UNE MARQUE D'EXCELLENCE Le Groupe Poulaillon tient à attirer l'attention sur les qualités de l'eau minérale de Velleminfroy, qui vient pour la troisième année consécutive d'être distinguée pour son goût unique au Concours International des « Eaux Gourmet » à Paris. De même, Velleminfroy a été plébiscitée par les professionnels de santé lors des « 1ères Rencontres Scientifiques de Velleminfroy ». Double médaillée au Concours International des « Eaux Gourmet » AVPA Paris 2019 L'eau n'a pas d'odeur, par contre elle a un goût spécifique correspondant aux caractéristiques de son origine. L'eau « gourmet » se déguste comme un bon vin. Seule différence : la flaveur est uniquement basée sur la perception gustative induite par le cocktail de minéraux. Ainsi, l'eau minérale de Velleminfroy vient d'être distinguée pour son excellence le 1er avril dernier à Paris lors de la 3ème édition du Concours International des Eaux Gourmet organisé par l'AVPA (Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles). Le jury, composé d'experts, de gastronomes, de spécialistes du goût et de chefs, dont notamment ceux de l'Académie Culinaire de France, a dû départager 70 eaux minérales parmi les plus réputées au monde, provenant de 20 pays différents, Comme les 2 années précédentes, l'eau de Velleminfroy a été désignée meilleure eau minérale de France dans sa catégorie, Pour mémoire elle avait reçu en 2017 une médaille de bronze et en 2018 une médaille d'argent pour la catégorie « eaux plates de caractère ». Cette année, Velleminfroy confirme son classement mais se voit attribuer en plus une médaille supplémentaire pour son eau pétillante ! MEDAILLE GOURMET MÉDAILLE D'ARGENT Catégorie « Eaux gazeuses de caractère » Catégorie « Eaux plates de caractère » 1

Succès pour les « 1ères Rencontres Scientifiques de Velleminfroy » Les professionnels de santé sont de plus en plus nombreux à apprécier les qualités remarquables de l'eau de Velleminfroy qui conjugue à la fois richesse en minéraux, pauvreté en sodium et pureté exceptionnelle. Ainsi, le 30 mars dernier ce sont près de 30 médecins, pharmaciens, nutritionnistes, infirmières et kinésithérapeutes qui se sont retrouvés à l'Espace Renaissance de de Velleminfroy pour les « premières rencontres scientifiques de Velleminfroy ». Ce premier symposium avait pour but de présenter à travers 3 conférences, les intérêts pour la santé du calcium et du magnésium et de montrer comment l'eau minérale en général et l'eau de Velleminfroy en particulier, peuvent accompagner les conseils en nutrition. La journée a été animée par des scientifiques reconnus dans leur domaine, le Pr Alain Berthelot, Professeur honoraire à la Faculté de Médecine-Pharmacie de Besançon, le Dr Véronique Coxam, Directeur de Recherche à l'INRA de Clermont-Ferrand Theix ainsi que le Dr Christian Recchia, Médecin et expert en nutrition. Une anecdote mérite d'être relatée : parmi les invités était présent le Dr Jean-Claude Larère, médecin à la retraite, dont le père, également médecin avait participé le 7 juin 1931 à une réunion similaire du corps médical de Franche-Comté, également à Velleminfroy. 88 ans plus tard, l'histoire vient de se poursuivre et laisse présager de nouvelles Rencontres… 2

À propos de Poulaillon Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 52 points de vente, dont 6 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à 100%. Plus de 797 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du groupe, qui a réalisé 73,3 millions de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2018. www.poulaillon.fr Contact Poulaillon Thierry Mysliwiec Directeur Administratif et Financier Tél. : +33 (0)3 89 33 89 89 investisseurs@poulaillon.fr 3