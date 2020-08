Poulaillon : Résultats semestriels consolidés au 31 mars 2020 0 07/08/2020 | 09:14 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ Résultats semestriels au 31 mars 2020 Stabilité du Chiffre d'affaires : + 0,6%

• Résultat courant à l'équilibre Progression des ventes de l'Eau Minérale de Velleminfroy

Résultat net semestriel d'ensemble en perte de 0,9% du CA dont 0,7% venant des survaleurs

Maîtrise du ratio d'endettement Fort impact de la crise sanitaire Confiance en une reprise progressive de l'activité

Wittelsheim (Mulhouse), le 06 août 2020 après bourse - POULAILLON, groupe familial de boulangerie et de restauration rapide, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 31 mars 2020. 31/03/2020 Variation 31/03/2019 30/9/2019 En K€ (*) 6 mois 6 mois 6 mois 12 mois 2020-2019 Chiffre d'affaires 40 966 +0,6% 40 737 81 404 -31,3% 8 916 EBE (Ebitda) (**) 3 103 4 517 En % du chiffre d'affaires 7,6% 11,1% 11,0% Dotation aux amortissements 2 891 +2,9% 2 810 5 952 Résultat d'exploitation 212 -87,6% 1 707 3 264 1 026 -59,0% 4 842 dont Réseau et Professionnels 2 502 (814) -2,4% (1 578) dont Eau Minérale (795) En % du chiffre d'affaires 0,5% 4,2% 4,0% Résultat financier (277) +10,1% (308) (618) En % du chiffre d'affaires 0,7% 0,8% 0,8% Résultat courant avant impôts (64) -104,6% 1 399 2 645 Résultat net de l'ensemble consolidé (97) -109,5% 1 018 2 147 avant amortissement des survaleurs Résultat net de l'ensemble consolidé (389) 728 1 568 après amortissement des survaleurs Résultat net part des minoritaires (44) (30) (40) Résultat net part du Groupe (344) -145,5% 758 1 608 (*) Semestriels non audités EBITDA = Résultat d'exploitation retraité des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 1 Compte de résultat Au cours du premier semestre clos le 31 mars 2020, le groupe Poulaillon a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 40 966 k€ en hausse de 0,6% par rapport au premier semestre clos le 31 mars 2019. Cette progression globale se répartit, par rapport au premier semestre de l'exercice précédent : à hauteur d'une progression de 1,9% pour les Points de vente du Groupe (Secteur Boulangerie) au premier semestre, qui ont réalisé un chiffre d'affaires de 24 542 k€ à comparer à un montant de 24 091 k€,

à hauteur d'une baisse de 2,3% pour le Secteur Professionnels, dont le chiffre d'affaires est ramené à 15 654 k€ à comparer à 16 018 k€,

à hauteur d'une progression de 19,2% du Secteur Eau Minérale qui atteint 652 k€ de chiffre d'affaires à comparer à 547 k€. Le solde des revenus concerne le holding et porte sur des redevances de franchises. Le Secteur Boulangerie, qui représente 59,9% du chiffre d'affaires du semestre (59,1% au 1er semestre de l'exercice précédent) compte 59 Points de vente au 31 mars 2020. Le positionnement de l'offre en produits Bio, faisant référence à une tradition et un terroir, est confirmé. Le Secteur Professionnels, qui représente 38,2% du chiffre d'affaires du semestre (39,3% au 1er semestre de l'exercice précédent), est en baisse de 2,3% sur le semestre provenant principalement d'un ralentissement des ventes en GMS, ce segment représentant près de la moitié du chiffre d'affaires du pôle. Le secteur Eau Minérale, qui représente 1,6% du chiffre d'affaires du semestre (1,3% au 1er semestre de l'exercice précédent) enregistre une hausse des ventes atteignant 652 k€ comparé à 547 k€ au premier semestre 2018/2019. En ajoutant les ventes réalisées auprès des Points de vente du Groupe aux S1 2019/2020 et 2018/2019, celles-ci atteignent au S1 2019/2020 un montant de 1 010 k€ comparé à 734 k€ au S1 2018/2019 soit une progression de +37,6%. Comme indiqué dans le communiqué du 30 avril 2020, l'impact négatif sur le chiffre d'affaires du Groupe causé par la crise sanitaire, pour le seul mois de mars, équivaut à - 47,5 % de chiffre d'affaires pour le réseau de Points de vente et - 37,0 % pour la vente auprès de la GMS et des professionnels. L'Excédent brut d'exploitation (Ebitda) est ramené à 3 103 k€ au 31 mars 2020 soit -31,3% par rapport au montant de 4 517 k€ atteint au S1 2018/2019. Il représente 7,6% du chiffre d'affaires au 31 mars 2020, à comparer à 11,1% des ventes au 31 mars 2019. Cette baisse d'Ebitda est directement liée au ralentissement du chiffre d'affaires constaté dès début mars. La dotation aux amortissements progresse de 2,9% et atteint 2 891 k€, témoignant de la position offensive du Groupe en termes d'investissements pour la croissance. Les charges de personnel, prenant en compte la participation des salariés, augmentent de 4,5% et atteignent 15 695 k€. Les effectifs augmentent seulement de 0,7% à 835 collaborateurs. Le ralentissement d'activité causé par la crise sanitaire a ramené le résultat d'exploitation à 212 k€ comparé 1 707 k€ au 31 mars 2019. Le résultat courant avant impôts montre une légère perte de 64 k€ (0,16% du chiffre d'affaires, soit proche de l'équilibre) comparée à un profit de 1 399 k€ au 31 mars 2019. Le résultat financier s'élève à -277 k€ au 31 mars 2020, et s'améliore de 10,1% à comparer à -308 k€ au 31 mars 2019. Le résultat net part de l'ensemble consolidé ressort en perte de 389 k€, comparé à un profit de 728 k€ au 1er semestre de l'exercice précédent. Cette perte inclut une dotation aux amortissements des écarts d'acquisitions de 292 k€ (290 k€ au S1 2018/2019) qui représente 75% de son montant. Le résultat net part du Groupe est négatif de 344 k€, alors qu'il était positif de 758 k€ au 31 mars 2019. 2 Bilan 31/03/2020 30/09/2019 31/03/2019 En K€ 6 mois 12 mois 6 mois Non audités Audités Non audités Capitaux propres totaux 23 927 24 315 23 476 23 850 23 344 dont part du Groupe 24 194 77 132 dont part des minoritaires 122 Dettes financières 30 335 28 358 29 170 dont part à moins d'un an 14 247 10 899 10 189 Disponibilités à l'actif 2 332 3 405 3 166 28 003 26 004 Endettement net 24 953 117,0% 110,8% Ratio d'endettement net 102,6% Les capitaux propres atteignent 23 927 k€ au 31 mars 2020, dont 23 850 k€ en part du groupe qui s'élevait à 24 193 k€ au 30 septembre 2019. La dette financière s'élève à 30 335 k€ à comparer à 28 358 k€ au 30 septembre 2019. Son niveau le plus haut s'élevait à 29 276 k€ au 31 mars 2018. Sa part à moins d'un an s'élève à 14 245 k€ à comparer à 10 899 k€ au 30 septembre 2019, ce qui comprend le préfinancement de la ligne Moricette® de POULAILLON SAINT-VIT pour 2 550 k€. La dette du Secteur Eau minérale s'élève à 3 204 k€ au 31 mars 2020 à comparer à 3 540 k€ au 30 septembre 2019. La trésorerie active s'élève à 2 332 k€ à comparer à 3 405 k€ au 30 septembre 2019. Le ratio d'endettement atteint 117,0% à comparer à 102,6% au 30 septembre 2019. Son niveau le plus haut s'élevait à 121,5% au 31 mars 2018. L'actif consolidé se ventile ainsi, et montre l'effort d'investissement du Groupe : 31/03/2020 30/09/2019 31/03/2019 En K€ 6 mois 12 mois 6 mois Non audités Audités Non audités Total de l'actif 69 482 68 335 68 416 dont pôle Réseau 24 259 24 795 23 648 dont pôle Professionnels 32 166 29 181 30 974 dont pôle Eau Minérale 8 729 9 801 9 203 dont Holding 4 328 4 557 4 591 3 Flux de trésorerie 31/03/2020 30/09/2019 31/03/2019 EBITDA 3 103 8 916 4 517 Résultat d'exploitation 212 3 264 1 707 Amortissements incorporels 205 442 224 Amortissements corporels 2 686 5 210 2 586 L'Ebitda est en diminution de 31,3% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent, en raison du ralentissement d'activité résultant de la crise sanitaire, alors que le niveau d'amortissement progresse légèrement sur la même période. TABLEAU DE PASSAGE EBITDA à la MBA du TFT 31/03/2020 30/09/2019 31/03/2019 EBITDA 3 103 8 916 4 517 Provisions 86 148 30 Impôts 25 (353) (124) Résultat financier (277) (618) (308) Résultat exceptionnel (106) (144) (89) MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT - TFT 2 831 7 948 4 025 31/03/2020 30/09/2019 31/03/2019 En K€ 6 mois 12 mois 6 mois Non audités Audités Non audités Marge brute d'autofinancement des entreprises intégrées 2 831 7 948 4 025 + Incidence de la variation du BFR lié à l'activité (1 104) (419) (821) = Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 727 3 204 7 529 + Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (4 625) (3 614) (6 457) + Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement (1 502) (343) (2 312) = Variation de la trésorerie (4 401) (753) (1 240) Trésorerie à l'ouverture (2 634) (1 394) (1 394) Trésorerie à la clôture (7 035) (2 147) (2 634) La marge brute d'autofinancement de 2 831 k€ au 31/03/2020 baisse de 1 194 k€ par rapport au S1 2019. Alors que les niveaux de stocks et de créances restent stables par rapport au 30 septembre 2019, le Groupe réduit autant que possible ses engagements fournisseurs et ses dettes fiscales et sociales qui sont en diminution par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, ce qui se constate dans le besoin en fonds de roulement. Les opérations d'investissement ont porté sur 5 353 k€ sur le semestre et se sont réparties ainsi : 60,2% pour le pôle Professionnels, à hauteur de 3 221 k€,

35,1% pour le pôle Points de vente, à hauteur de 1 880 k€,

1,6% pour le pôle Eau Minérale, soit 86 k€,

3,1% pour le pôle Holding, soit 166 k€. 4 Le passage de la trésorerie à l'actif du bilan à la trésorerie finale du tableau de flux s'explique ainsi : Composantes de la trésorerie en k€ 31/03/2020 30/09/2019 31/03/2019 Valeurs mobilières de placement - Disponibilités et équivalents 2 332 3 405 3 166 Trésorerie à l'actif du bilan 2 332 3 405 3 166 Découverts bancaires et équivalents (9 366) (6 039) (5 313) Trésorerie nette (2 634) (7 035) (2 147) Les découverts bancaires comprennent le préfinancement de la ligne Moricette® de POULAILLON SAINT-VIT pour 2 550 k€. Présentation de l'information sectorielle par activité : 31/03/2020 non audité Secteur Secteur Secteur Non affecté Eliminations TOTAL boulangerie professionnels eau Chiffre d'affaires 24 615 22 554 742 118 (7 063) 40 966 Dont ventes externes 24 542 15 654 652 40 848 Dont ventes intra secteurs 73 6 899 91 (7 063) - Résultat d'exploitation 573 389 (814) 63 - 212 Actifs 24 259 32 166 8 729 4 328 - 69 482 Passifs 13 974 24 525 5 952 325 - 44 775 Effectifs équivalents temps plein 457 321 14 42 - 834 Secteur Secteur Secteur 31/03/2019 non audité Non affecté Eliminations TOTAL boulangerie professionnels eau Chiffre d'affaires 24 174 23 106 575 82 (7 200) 40 737 Dont ventes externes 24 091 16 018 547 40 655 Dont ventes intra secteurs 84 7 088 28 (7 200) - Résultat d'exploitation 1 663 776 (795) 63 - 1 707 Secteur Secteur Secteur 30/09/2019 audité Non affecté Eliminations TOTAL boulangerie professionnels eau Actifs 24 795 29 181 9 801 4 557 - 68 335 Passifs 14 078 22 395 6 597 254 - 43 325 Effectifs équivalents temps plein 500 320 16 43 - 879 5 Répartition de l'amortissement des survaleurs : 31/03/2020 30/09/2019 31/03/2019 AMORTISSEMENTS DES SURVALEURS 292 580 290 BRETZELS MORICETTES MFP POULAILLON 66 131 66 AU MOULIN POULAILLON 177 350 175 FRED'S - - - LES CHENAIES 8 16 8 POULAILLON SAINT VIT 41 83 41 Précisions sur le chiffre d'affaires de l'exercice Synthèse des répartitions des ventes par régions : Consolidé - 6 mois 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Total Région Est - Bourgogne 30,7 29,9 27,9 Variation de l'année 2,5% 7,3% 5,3% % CA 74,9% 73,5% 73,9% Paris et Région Parisienne 4,2 5,2 5,1 Variation de l'année -19,2% 2,8% 22,9% % CA 10,3% 12,8% 13,5% Autres Régions 6,1 5,6 4,8 Variation de l'année 8,6% 17,6% 27,8% % CA 14,8% 13,7% 12,6% Total Ventes par Régions en Consolidé 41,0 40,7 37,7 On constate la progression régulière de la part de la Région Est - Bourgogne dans le chiffre d'affaires. Synthèse des répartitions des ventes Frais et Grand froid : CA Frais + Grand froid - Consolidé 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 Variation S1 2020-2018 Total Gamme Frais 32,8 33,7 29,4 11,7% % CA CONSO 80,1% 82,8% 77,9% Total Gamme Grand froid 8,2 7,0 8,3 -2,0% % CA CONSO 19,9% 17,2% 22,1% Total Frais + Grand froid 41,0 40,7 37,7 8,6% 6 La gamme Frais, commercialisée auprès de l'ensemble des segments de clientèle du Groupe, représente 4/5ème des ventes et progresse de 11,7% sur les 2 premiers trimestres de la période, par rapport à l'avant dernier exercice. La gamme Grand froid, commercialisée de façon plus marquée auprès de la clientèle GMS professionnelle, baisse de 2% sur la période 2018-2020 mais progresse de 16,4% sur le premier semestre de l'exercice par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Activité récente Politique RSE Le Groupe poursuit sa politique RSE notamment par un partenariat aux fins d'améliorer sa gestion des invendus, en approfondissant une démarche dite Clean Label, en obtenant les certifications IFS pour les sites de Wittelsheim et Saint Loup ainsi que la norme ISO-22000 pour le site de Velleminfroy, en préparant ses approvisionnements futurs en produits ovins (œufs, poulets) aux meilleurs niveaux de qualité (œufs provenant de ponte au sol au 1er janvier 2021), en se préparant à la conformité aux critères European chicken commitment dès le 1er janvier 2021 pour la clientèle des points de vente en Boulangerie et dès 2025 pour la clientèle GMS et Professionnelle, en incluant dans son offre produits dès à présent des poulets Label Rouge. Le Groupe s'approvisionne prioritairement en produits issus du territoire français. Activité auprès de la GMS et des professionnels : Extension du site de production de SAINT-VIT (25) : Les travaux d'extension du site de production de SAINT-VIT (25) seront achevés dans les prochaines semaines, et la nouvelle chambre froide est prévue pour fin d'année. Les premiers tests sur la nouvelle ligne de production de Moricettes® sont en cours. Cette ligne devrait être opérationnelle à la rentrée. Bon accueil des offres : Les différentes gammes de sandwichs et de produits de boulangerie, au positionnement Bio de plus en plus marqué, sont bien accueillies auprès de plusieurs réseaux de distribution de taille variée. Notamment, un nouveau pain, Pain de campagne longue conservation, avec 3 semaines de Date Limite de Consommation, a été développé pour répondre aux nouvelles tendances de consommation liées à la crise sanitaire. Ce pain est produit sans additif, emballé sous atmosphère protectrice, et déjà référencé dans deux centrales d'achats. Gamme BIO renforcée : Lancement de la Moricette® en version Bio qui se décline avec une composition de matières issues de l'agriculture biologique, notamment des farines d'origine France. En plus de la Moricette® c'est une véritable gamme POULAILLON BIO qui est désormais proposée, avec un logo spécifique et l'arrivée d'autres produits comme la Baguette Bio à l'eau de Velleminfroy dont la pâte est constituée de farine de blé biologique d'origine 100 % française, de levain de seigle biologique et d'eau minérale de Velleminfroy, qui présente une pureté exceptionnelle (0 nitrate, 0 pesticide, 0 trace de résidus médicamenteux). L'utilisation d'une eau minérale pure prend tout son sens dans l'élaboration d'une baguette biologique. En complément, la gamme POULAILLON BIO propose également une célèbre spécialité alsacienne, le Kougelhopf Bio cuit dans un véritable moule en terre cuite d'Alsace. 7 Première exportation de la Moricette® aux Etats-Unis : Un premier conteneur de Moricettes® est parti en juillet pour les Etats-Unis à destination de New-York. Activité des points de vente : Du confinement à la reprise d'activité globale et progressive : Au 31 mars 2020, le Groupe compte 59 points de vente dont 6 en franchise. Il a été ouvert 7 unités au 1er semestre dont 6 nouvelles parmi lesquelles 5 proviennent de l'acquisition de « droit au bail » du Groupe Faller en 2019, et une extension de l'unité de Mulhouse Porte Jeune. Comme indiqué dans le communiqué du 23 juillet, le Pôle Réseau de magasins a été particulièrement impacté par les mesures gouvernementales prises pour endiguer la propagation de la pandémie sur le territoire français. La fermeture des activités de restauration a été obligatoire sur la totalité du territoire du 15 mars au 1er juin. Le pain étant considéré comme un produit de première nécessité, seuls 21 points de vente sur les 59 que compte le Groupe sont restés ouverts dont 11 disposant d'un Drive. Un plan de prévention a été rapidement mis en place permettant d'assurer la sécurité des équipes et des clients. Le fonctionnement des points de vente a donc dû être optimisé en adaptant leur gestion (horaires, personnel, offre produits, …) et en proposant uniquement des plats à emporter, dont un plat du jour. Les plats du jour sont désormais communs à tous les magasins et préparés par les chefs cuisiniers. Un service de livraison à domicile dans le périmètre de la région mulhousienne a également été mis en place. Les points de vente ont pu rouvrir progressivement à compter du 12 mai 2020 en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Seuls deux magasins sont actuellement fermés. Activité Eau minérale : Velleminfroy gagne du terrain en Grande Distribution : De nombreuses actions commerciales sont menées auprès de la GMS, notamment en Alsace et Franche- Comté, afin d'accroitre le référencement de la marque VELLEMINFROY® et lui accorder une plus grande visibilité auprès de la clientèle. Ceci a été rendu possible grâce à la mise en place d'un nouveau bouchon, plus écologique, qui permet de proposer la bouteille de 1 litre PET à 0,66 € TTC. Une baisse significative du prix de la bouteille qui se rapproche désormais de celui des principaux opérateurs du marché. La diversité de l'offre sous forme plate et gazeuse, ainsi que ses conditionnements en verre (en version luxe ou vintage) et en PET, en contenances différentes, permet d'atteindre une clientèle variée. La gamme vintage référencée dans une grande chaîne de jardinerie : Un nouveau référencement national pour la gamme de bouteilles en verre Vintage a été obtenu auprès d'une grande chaîne française de jardineries, dont les établissements disposent d'un rayon alimentation. L'export : Les contacts s'intensifient à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, afin de pouvoir finaliser de nouvelles ventes. Celles-ci ont pris du retard du fait de la pandémie qui a touché le monde entier. Un nouveau pays devrait confirmer sa commande dès fin août : la Thaïlande. 8 Rappel de situation sur les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 Les mesures gouvernementales de confinement des populations et de restrictions d'activités, prises en mars et prolongées jusqu'à très récemment, ont contraint le Groupe à prendre les mesures nécessaires pour permettre la continuité de l'exploitation. Le déploiement d'un important plan de prévention est la mesure principale prise par le Groupe, concernant aussi bien la sécurité sanitaire de ses collaborateurs ou clients, que la sécurité alimentaire des produits vendus. Les principales mesures, toujours en vigueur, sont le renforcement des équipements de protection du personnel (masques, lunettes, gel hydro-alcoolique…), le nettoyage et la désinfection permanente des locaux, l'affichage des mesures barrières indiquées par le Gouvernement ainsi que le pré-tranchage et l'emballage des produits. Pour les services supports du Groupe, et pour permettre une continuité des services, le Groupe a eu recours au télétravail jusqu'à début juin. Cela a notamment permis de traiter l'ensemble des demandes courantes et exceptionnelles liées à la crise sanitaire. L'assouplissement des mesures gouvernementales a permis la réouverture des points de vente du Groupe, progressivement dès le 12 mai 2020, avec le maintien de l'activité partielle pour certains magasins. Cela a notamment permis d'amorcer la progressive remontée en puissance du chiffre d'affaires du réseau de magasins. Au 30 juin, seuls deux points de vente n'ont pas rouvert. L'ensemble des points de vente du réseau sont en mesures d'accueillir la clientèle conformément aux dispositions règlementaires et légales en matière d'accueil du public. Le site de production principal de WITTELSHEIM (68) n'a plus recours à l'activité partielle, et a quasiment retrouvé sa pleine capacité de production. En revanche, les sites de SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE (70), SAINT- VIT (25) et VELLEMINFROY (70) ont toujours recours à l'activité partielle, ceci permettant d'accompagner progressivement la remontée en puissance de ces sites. D'un point de vue financier, outre le recours aux Prêts Garantie d'Etat, le Groupe a également entamé des négociations avec ses bailleurs, partenaires bancaires ou crédit bailleurs, qui ont abouti à des gratuités ou des reports d'échéances concernant la période de crise sanitaire. Ceci a permis d'améliorer le résultat d'exploitation, par l'abaissement des frais fixes, et ainsi le résultat financier de l'exercice et de réduire l'impact de la crise sanitaire sur les résultats du Groupe. Ces impacts seront comptablement inscrits sur T3 de 2020. Tous les dispositifs sollicités ont été acceptés et déployés, et ont permis d'assurer la sécurisation opérationnelle et financière du Groupe POULAILLON. Lors de l'assemblée générale mixte annuelle du 26 mars 2020 à huis clos, il a été décidé de ne pas verser de dividende au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2019. Le montant initialement prévu constitue une économie de trésorerie de 306 k€ pour le Groupe. 9 Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le chiffre d'affaires à fin du T3 2020 Graphiques sur l'évolution du Chiffre d'Affaires comparé à N-1 et N-2 L'impact négatif sur le chiffre d'affaires du Groupe en période de confinement du seul mois d'avril 2020 (qui constitue le point bas) est de -77.7%. La prépondérance d'activité de restauration et de snacking, ainsi que le télétravail en sont les principales causes. Le redéploiement du Groupe permet de constater un chiffre d'affaires largement reconstitué, la baisse en cumul à fin du T3 2020 étant de 18,7 %. 10 Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur le compte de résultat par estimation Impact par estimation du ratio d'endettement du Groupe En K€ - Non audité REALISE ATTENDU Bilan - Fonds propres 31/03/2020 31/03/2020 6 mois Evolution 6 mois Capitaux propres totaux 23 927 1 157 25 084 Dette financière 30 335 - 30 335 Trésorerie à l'actif 2 332 1 157 3 489 Endettement net 28 003 26 846 Ratio d'endettement net 117,0% 107,0% Principaux facteurs ayant eu un effet négatif sur le chiffre d'affaires et l'exploitation du Groupe La prépondérance des activités de restauration et de snacking, ces activités ayant été considérées comme non essentielles par les mesures gouvernementales.

L'obligation de télétravail qui a modifié les modes de consommation des actifs qui se restaurent à domicile.

Le Haut-Rhin et plus largement l'Alsace ont été très durement touchés par l'épidémie alors qu'une forte majorité de points de vente du réseau y sont concentrés. Les modes de consommation ont été plus largement impactés avec notamment une fermeture des écoles 15 jours avant le confinement en plus du télétravail, véritable psychose subie par la population. Perspectives Le chiffre d'affaires du réseau de Points de vente augmente progressivement, l'objectif étant de retrouver un niveau similaire puis supérieur à celui de l'exercice 2019. Sans être en mesure d'émettre de prévisions, compte tenu de la reprise progressive actuelle du Chiffre d'Affaires, le Groupe POULAILLON est raisonnablement confiant quant à la remontée en puissance du chiffre d'affaires de l'ensemble de ses activités au 4ème trimestre de l'exercice en cours. 11 PROCHAIN COMMUNIQUÉ FINANCIER Chiffre d'affaires du T4 au 30 septembre 2020, publié le 31 octobre 2020. A propos de Poulaillon Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 59 points de vente (au 06/08/2020) et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à 100%. Plus de 835 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du Groupe, qui a réalisé 81,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2019. www.poulaillon.fr Contact Poulaillon Thierry Mysliwiec Directeur Administratif et Financier Tél. : +33 (0)3 89 33 89 89 investisseurs@poulaillon.fr 12 La Sté Poulaillon SA a publié ce contenu, le 06 août 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

