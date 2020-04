Poulaillon : Suppression du dividende initialement proposé à l'Assemblée Générale Mixte

A propos de Poulaillon

Fort d'un savoir-faire de plus de 40 ans et d'une assise solide dans l'Est de la France, Poulaillon est aujourd'hui un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, la maison Poulaillon ne cesse d'innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 60 points de vente (au 02/04/2020) et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu'il détient à 100%. Plus de 879 collaborateurs contribuent chaque jour au succès du Groupe, qui a réalisé 81,4 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 septembre 2019.

www.poulaillon.fr

Contact

Poulaillon 2

Thierry Mysliwiec

Directeur Administratif et Financier Tél. : +33 (0)3 89 33 89 89 investisseurs@poulaillon.fr