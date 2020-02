PowerCell Sweden AB (publ) : quand l'hydrogène s'invite à bord des bateaux de croisière 0 10/02/2020 | 10:36 Envoyer par e-mail :

La société suédoise a annoncé ce matin avoir livré un module de pile à combustible MS-30 à l'italien Fincantieri SpA. Le groupe Fincantieri basé à Trieste conçoit et produit des yachts, des navires de croisière, militaires et marchands. Il s'agit du plus grand constructeur naval en Europe. L'entreprise prévoit d'étudier les différentes applications possibles de la pile à combustible, tant pour la propulsion, que la production d'électricité à bord des navires. Fincantieri n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'elle s'était déjà lancée sur des projets similaires auparavant. Elle avait notamment signé un partenariat avec Nuvera Fuel Cells dans le but de développer un yacht à hydrogène, ou encore avec le Français McPhy Energy pour le développement de réservoirs à hydrogène. module MS-30 Cette initiative s'inscrit dans un grand mouvement écologique du secteur maritime. En effet, l'Agence Européenne pour l'Environnement avait fait remarquer que le transport maritime (tout comme le transport aérien), faisait partie des secteurs dont l'émission de GES avait progressé ces dernières années. A cet effet, l'Organisation Maritime International (OMI), s'était engagée en 2018 dans un grand plan de transition prévoyant une réduction de 40% des émissions de CO2 d'ici 2030, et 50% des émissions de GES globales d'ici 2050. Cette nouvelle a profité à PowerCell qui progressait de 2.59% ce matin.

Gallien Girardot © Zonebourse.com 2020

