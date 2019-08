Poxel : à l'achat, Oddo BHF voit de 'potentiels catalyseurs'

28/08/2019 | 11:30

L'analyste Oddo BHF confirme ce mercredi sa recommandation “achat” sur le titre du groupe Poxel, après des résultats semestriels “sans surprise”.



Mais là n'est pas le principal pour le broker, qui apprécie une fin d'année “animée” en termes de newsflow : “[Nous voyons] plusieurs catalyseurs potentiels de nature clinique et réglementaire et dont nous retenons les résultats de TIMES II et TIMES III à 36 semaines au T4 pour Imeglimine au Japon, les discussions avec la FDA au T4 2019 pour le lancement du programme de phase III d'Imeglimine aux USA et des prochaines étapes de développement du PXL065 dans la NASH, et les résultats de l'étude évaluant le profil PK/PD du PXL770 prévus pour le T4 2019”.



L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 16,60 euros pour le titre Poxel. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +172%.





