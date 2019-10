POXEL : consommation de trésorerie conforme à ses attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 septembre 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Poxel s'élevaient à 36,8 millions d'euros contre 66,7 millions d'euros au 31 décembre 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets des passifs financiers s'élevaient à 30,5 millions d'euros au 30 septembre 2019 contre 52,5 millions d'euros au 31 décembre 2018. La position de trésorerie au 30 septembre 2019 n'inclut pas le remboursement de 3,6 millions d'euros du crédit d'impôt recherche 2018 attendu avant la fin de l'année 2019.La consommation de trésorerie de Poxel est conforme aux prévisions, et la position de trésorerie en fin d'année devrait être supérieure à 30 millions d'euros.Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros pour le trimestre clos au 30 septembre 2019, contre un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros à la même période en 2018.Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année comprend principalement une partie du versement initial de 36 millions d'euros reçu de Sumitomo Dainippon Pharma dans le cadre du partenariat stratégique annoncé le 30 octobre 2017, ainsi que la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des coûts de développement du programme de phase III de l'Imeglimine au Japon encourus au cours des trois premiers trimestres 2019.Ces deux montants, le paiement initial reçu de Sumitomo Dainippon Pharma, et la refacturation des coûts de phase III, Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety (TIMES), sont comptabilisés selon l'avancement des coûts engagés dans ce programme.