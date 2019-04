POXEL : des avancées sur l'Imeglimine au Japon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma Co., annoncent des premiers résultats positifs de l’étude clinique de Phase III, TIMES 1, sur l’Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. Le programme de développement de la Phase III de l’Imeglimine au Japon, TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), comprend trois études pivotales évaluant l’efficacité et la sécurité de l’Imeglimine chez plus de 1 100 patients. Les résultats de TIMES 1 représentent une étape majeure pour la demande d'enregistrement du produit au Japon prévue en 2020.Le Japon est le deuxième marché mondial pour le diabète de type 2 et, de manière plus générale, l'Asie est considérée comme la zone géographique la plus importante pour le traitement de la pandémie du diabète dans le futur." Grâce à son profil de sécurité et à son mécanisme d'action unique ciblant le fonctionnement des cellules bêta ainsi que la résistance à l'insuline, deux composantes très importantes associées au diabète, l'Imeglimine pourrait aider les patients japonais à gérer leur maladie ", a déclaré le professeur Kohjiro Ueki, PhD, Directeur du Centre de Recherche sur le Diabète, Centre National pour la Santé et la Médecine à Tokyo au Japon.Le programme TIMES est développé conjointement par Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma. Les deux sociétés ont conclu en octobre 2017 un partenariat stratégique pour le développement et la commercialisation de l'Imeglimine au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et dans neuf autres pays d'Asie du Sud-Est2.