POXEL : finalisation du recrutement des patients d'une étude de phase 3

Poxel a finalisé le recrutement des patients de l'étude de phase 3 Times 2 de l'Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. Le programme de phase 3 Times (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) au Japon comprend trois études pivotales destinées à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'Imeglimine chez plus de 1 100 patients." Moins d'un an après la signature de notre partenariat stratégique avec Sumitomo Dainippon Pharma, nous avons réalisé des progrès majeurs dans les trois études pivotales Times de phase 3 de l'Imeglimine au Japon. Ce succès est le résultat de notre étroite collaboration avec Sumitomo Dainippon Pharma", a déclaré Thomas Kuhn, directeur général de Poxel."Les résultats de l'étude Times 1 devraient être publiés, comme prévu, au deuxième trimestre 2019, et au second semestre 2019 pour les études Times 2 et Times 3", a précisé le dirigeant." Parallèlement à nos efforts pour assurer le développement du programme de phase 3 de l'Imeglimine au Japon, nous y avons récemment ouvert une filiale et renforcé notre équipe avec la nomination du Dr. Takashi Kaneko, au poste de Vice-Président Médical et Président de Poxel Japan K.K.. "