Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Poxel annonce aujourd’hui la finalisation du recrutement des patients de l’étude de phase III TIMES 3 de l’Imeglimine, pour le traitement du diabète de type 2 au Japon. Le programme de phase III TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety) au Japon comprend trois études pivotales destinées à évaluer l’efficacité et l’innocuité de l’Imeglimine chez environ 1 100 patients.TIMES 3 est une étude randomisée, en double aveugle versus placebo, suivie d'une période d'extension en ouvert, visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'Imeglimine en association avec l'insuline chez plus de 200 patients japonais souffrant de diabète de type 2 associé à un contrôle glycémique insuffisant par insulinothérapie." Nous poursuivons l'avancée des trois études pivotales TIMES de phase III de l'Imeglimine au Japon. Le recrutement des patients pour les études TIMES 1 et TIMES 3 est terminé, et les résultats devraient être publiés, comme prévu, au deuxième trimestre 2019 pour l'étude TIMES 1, et au second semestre 2019 pour les études TIMES 2 et TIMES 3 ", a déclaré Thomas Kuhn, le Directeur Général de Poxel.Avant de poursuivre : " le recrutement de l'étude TIMES 2 devrait être finalisé au second semestre 2018. Notre ambition au Japon est de mener à bien le programme TIMES en étroite collaboration avec notre partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, et de soumettre en 2020 le dossier d'enregistrement de ce nouveau médicament auprès des autorités japonaises. "