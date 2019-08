Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Poxel a annoncé lundi le lancement d’une étude PK/PD dans le cadre de son programme clinique de phase IIa sur le PXL770, le premier représentant d’une nouvelle classe thérapeutique d’activateur direct de la protéine kinase, activée par l’adénosine monophosphate (AMPK), pour le traitement de la NASH." La NASH est une pathologie complexe et multifactorielle et l'activation de l'AMPK pourrait jouer un rôle bénéfique sur les voies métaboliques et inflammatoires qui conduisent aux lésions hépatiques ", a expliqué le Dr. Pascale Fouqueray, PhD, Vice-Président Exécutif, Directrice du Développement Précoce et Médecine Translationnelle de Poxel, " cette étude clinique a été conçue dans l'objectif de confirmer le potentiel du PXL770 observé au cours des essais précliniques pour les patients atteints de NASH, et de corréler l'activité du PXL770 à son profil pharmacocinétique ".Les résultats de l'étude PK/PD sont attendus au 4e trimestre 2019, et les résultats de l'étude de phase IIa sur l'efficacité et la sécurité au 2e trimestre 2020.