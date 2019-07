POXEL : résultats positifs pour l'Imeglimine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les biotechs Metavant Sciences et Poxel ont annoncé les premiers résultats positifs d'un essai clinique de PK/PD sur l'Imeglimine, un candidat médicament innovant pour le traitement du diabète de type 2. L'étude de Metavant a évalué la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique (PC) et la pharmacodynamique (PD) de l'Imeglimine chez des patients diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale chronique (IRC) aux stades 3b/4. L'Imeglimine a atteint l'objectif principal de cette étude et a démontré une bonne tolérance pour cette population spécifique de patients.L'Imeglimine a atteint l'objectif principal de cette étude et a démontré une bonne tolérance pour cette population spécifique de patients. Il confirme son profil de sécurité observé jusqu'à présent et démontre son potentiel pour cette population de patients. Ces résultats représentent une première étape clé dans la préparation d'un programme de phase III aux États-Unis et en Europe.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.