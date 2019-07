Poxel : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la biotech Poxel s’élevaient à 49,8 millions d’euros (56,7 millions de dollars), contre 66,7 millions d’euros (76,4 millions de dollars) au 31 décembre 2018. Poxel a réalisé un chiffre d’affaires de 23,2 millions d’euros au cours du premier semestre 2019, contre un chiffre d’affaires de 37,5 millions d’euros à la même période en 2018.Le chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année comprend principalement une partie du versement initial de 36 millions d'euros reçu de Sumitomo Dainippon Pharma dans le cadre du partenariat stratégique annoncé le 30 octobre 2017, ainsi que la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des coûts de développement du programme de phase III de l'Imeglimine au Japon encourus au premier semestre 2019.Ces deux montants, le paiement initial reçu de Sumitomo Dainippon Pharma, et la refacturation des coûts de phase III, Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety (TIMES), sont comptabilisés selon l'avancement des coûts engagés dans ce programme.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.