Poxel : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO Corporate Finance Juin 2020

Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO Corporate Finance

Lyon, France, le 07 juillet 2020

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POXEL à ODDO Corporate Finance, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d'actions : 34 500 titres

• Solde en espèce du compte de liquidité : 104 509,8 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achat 294 462 titres 2 462 414,6 € 1 210 transactions Vente 267 712 titres 2 211 097,9 € 1 114 transactions

Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d'actions : 7 750 titres

• Solde en espèce du compte de liquidité : 355 825,74 €

Lors de la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• Nombre d'actions : 0 titre

• Solde en espèce du compte de liquidité : 250 000,00 €

A propos de POXEL

Poxel est une société biopharmaceutique dynamique qui s'appuie sur son expertise afin de développer des traitements innovants contre les maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). La Société dispose actuellement d'un portefeuille de 3 produits à un stade de développement clinique intermédiaire à avancé ainsi que des opportunités à un stade plus précoce.

L'Imeglimine, produit phare de Poxel et premier d'une nouvelle classe de

médicaments, cible le dysfonctionnement mitochondrial. Avec son partenaire Sumitomo Dainippon Pharma, Poxel a achevé avec succès le programme de phase III TIMES dans le traitement du diabète de type 2 au Japon. La Société a également établi un partenariat avec Roivant Sciences qui prend en charge le développement de l'Imeglimine et sa commercialisation aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays

non couverts par le partenariat conclu avec Sumitomo Dainippon Pharma. Le PXL770, un activateur direct, premier de sa classe, de la protéine kinase activée par l'adénosine

monophosphate (AMPK) est actuellement en phase IIa de preuve de concept pour le traitement de la NASH. Le PXL770 pourrait également traiter d'autres maladies

métaboliques chroniques. Le PXL065 (R-pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium), un inhibiteur du transporteur mitochondrial du pyruvate (Mitochondrial

Pyruvate Carrier - MPC) avance dans son développement clinique vers le lancement d'un programme de phase II pour le traitement de la NASH. Poxel dispose également d'autres programmes à un stade plus précoce de développement provenant de sa

plateforme AMPK et de sa plateforme de molécules de thiazolidinediones deutérées (TZD) pour le traitement de maladies métaboliques chroniques et rares. La Société entend poursuivre son développement par une politique proactive de partenariats stratégiques et le développement de son portefeuille de candidats médicaments. Poxel est cotée sur Euronext Paris, son siège social est situé à Lyon, en France, et la Société dispose de filiales à Boston aux États-Unis, et Tokyo au Japon.

Pour plus d'informations : www.poxelpharma.com.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 12 mars 2020, la Société a entrepris un examen complet de l'impact de l'épidémie sur ses activités. Compte tenu de l'évolution rapide de la

situation, la Société met régulièrement à jour cette évaluation.

La Société prévoit que la pandémie de COVID-19 pourrait avoir un impact négatif notable sur ses activités. À l'échelle mondiale, le COVID-19 pourrait notamment affecter l'organisation interne et l'efficacité de la Société, en particulier dans les pays

où elle est implantée et où les autorités ont mis en place des mesures de confinement, tandis que la détérioration des conditions de marché serait susceptible d'affecter la

capacité de la Société à lever des fonds supplémentaires et (ou) à conclure de nouveaux partenariats. De façon plus spécifique, la Société pourrait pâtir de retards dans son approvisionnement en principes ou en produits pharmaceutiques, dans les essais précliniques ou cliniques, ainsi que dans les réponses attendues des autorités réglementaires, susceptibles d'affecter ses programmes de développement. La

Société continue de suivre la situation de façon proactive.

Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de laSociété. Ces déclarations peuvent comprendre, sans s'y limiter, tout énoncé précédé, suivi ou incluant des mots tels que « cibler », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « pouvoir », « prévoir », « estimer », « planifier », « projeter », « vouloir », « pouvoir avoir », « susceptible de », « probable », « devoir », et d'autres mots et termes ayant un sens similaire ou la forme négative qui en découle. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérentes indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Poxel SA Jonae R. Barnes

Senior Vice-Président, Relations investisseurs, Communication Corporate et Relations publiques jonae.barnes@poxelpharma.com +1 617 818 2985

Aurélie Bozza

Directrice communication et relations investisseurs aurelie.bozza@poxelpharma.com +33 6 99 81 08 36

Relations investisseurs / Médias - France NewCap

Emmanuel Huynh / Arthur Rouillé poxel@newcap.eu +33 1 44 71 94 94

Relations investisseurs / Médias - Europe / Etats-Unis Trophic Communications

Joanne Tudorica / Valeria Fisher tudorica@trophic.eu / fisher@trophic.eu +49 17 135 127 33 / +49 17 580 418 16

ANNEXE Achats Ventes Nombre de Nombre de Capitaux en Nombre de Nombre de Capitaux en transactions titres EUR transactions titres EUR Total 1 210 294 462 2 462 414,6 1 114 267 712 2 211 098,3 02/01/2020 0 0 0,0 4 1 385 18 193,0 03/01/2020 23 4 443 56 784,9 10 3 500 46 380,0 06/01/2020 18 3 751 47 192,6 7 751 9 717,6 07/01/2020 8 1 750 22 145,0 5 701 9 053,7 08/01/2020 4 1 001 12 732,3 20 2 608 33 851,2 09/01/2020 12 1 701 21 789,0 3 501 6 538,0 10/01/2020 12 1 750 22 476,1 7 500 6 499,9 13/01/2020 21 5 100 63 847,8 9 1 500 19 549,7 14/01/2020 31 6 000 69 234,0 14 1 500 17 460,6 15/01/2020 9 550 6 451,8 37 4 498 53 832,7 16/01/2020 9 1 250 14 762,9 5 626 7 456,7 17/01/2020 7 661 7 772,4 12 1 250 14 958,8 20/01/2020 9 1 315 15 654,6 1 1 12,1 21/01/2020 8 801 9 550,9 14 2 251 27 001,9 22/01/2020 12 2 100 24 663,2 8 1 001 11 916,9 23/01/2020 9 1 250 14 500,0 3 500 5 874,9 24/01/2020 9 1 250 14 378,3 7 1 000 11 655,0 27/01/2020 20 3 250 35 625,3 1 1 11,1 28/01/2020 6 1 000 10 635,0 14 2 250 24 537,8 29/01/2020 0 0 0,0 22 3 250 36 270,0 30/01/2020 31 5 500 59 065,5 1 1 11,2 31/01/2020 17 3 000 30 980,2 8 1 001 10 665,6 03/02/2020 15 2 000 19 940,0 21 3 347 33 937,4 04/02/2020 1 1 10,4 20 1 950 20 758,6 05/02/2020 6 750 7 843,1 12 1 005 10 647,1 06/02/2020 13 2 000 20 890,0 8 1 250 13 272,2 07/02/2020 14 1 500 15 395,3 6 231 2 444,0 10/02/2020 6 751 7 525,1 6 1 615 16 733,7 11/02/2020 2 501 5 330,6 7 501 5 360,6 12/02/2020 1 1 10,9 7 2 001 21 890,9 13/02/2020 8 1 501 15 410,3 1 1 10,3 14/02/2020 7 751 7 660,3 1 1 10,3 17/02/2020 15 4 000 39 852,7 2 251 2 580,2 18/02/2020 17 3 500 33 395,0 3 750 7 220,0 19/02/2020 0 0 0,0 10 1 500 14 552,5 20/02/2020 12 2 500 23 627,5 6 500 4 800,0