Poxel : a présenté les résultats détaillés de l'étude de phase III TIMES 1 sur l'Imeglimine lors du 55ème congrès annuel de l'Association Européenne pour l'Étude du Diabète (EASD)

« Pour une prise en charge efficace du diabète de type 2, les traitements doivent corriger les troubles liés à la sécrétion d'insuline et à la sensibilité à l'insuline, » a déclaré le Professeur Ralph DeFronzo. « L'Imeglimine, grâce à un mécanisme d'action unique ciblant les mitochondries, offre une nouvelle approche pour le traitement du diabète de type 2. En améliorant le fonctionnement des mitochondries, l'Imeglimine augmente la sensibilité à l'insuline au niveau des muscles, augmente la sécrétion d'insuline, et diminue la production hépatique de glucose, trois éléments

La session était présidée par un expert universitaire renommé du diabète, le Professeur Ralph DeFronzo, Professeur de Médecine et Directeur de la Division Diabète du Health Science Center de l'Université du Texas, et Directeur Adjoint du Texas Diabetes Institute, rattaché au University Health System à San Antonio au Texas.

Lyon, France, le 18 septembre 2019 - POXEL S.A. (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), annonce aujourd'hui la présentation des résultats détaillés du programme de phase III TIMES 1 sur l'efficacité, l'innocuité et la tolérance de l'Imeglimine chez des patients japonais atteints de diabète de type 2, ainsi que des données confirmant l'innocuité et l'efficacité de l'Imeglimine dans diverses populations de patients. Ces données ont été présentées dans le cadre d'un symposium lors du 55ème congrès annuel de l'Association Européenne pour l'Étude du Diabète (EASD), qui se tient au centre de conférence Fira Barcelona Gran Via à Barcelone en Espagne, du 16 au 20 septembre 2019.

Des données précliniques et cliniques, qui confirment le profil de sécurité et d'efficacité de l'Imeglimine dans diverses populations de patients atteints de diabète de type 2 ont été présentées dans le cadre du symposium présidé par le Professeur Ralph DeFronzo, expert universitaire renommé du diabète

Le mécanisme d'action unique de l'Imeglimine, associé à son profil d'efficacité et d'innocuité, illustre son potentiel de devenir un candidat médicament pour le traitement du diabète de type 2, dans le monde entier, à presque tous les stades du paradigme de traitement actuel, sous forme de monothérapie ou de traitement adjuvant associé à d'autres hypoglycémiants, et dans diverses populations de patients atteints de diabète de type 2.

« Notre vision en tant que société spécialisée dans le développement de médicaments pour les maladies métaboliques est d'améliorer les options thérapeutiques pour les patients. Ainsi, l'effet de l'Imeglimine sur la sécrétion d'insuline pourrait être particulièrement adapté pour le traitement du diabète de type 2, surtout chez les patients japonais qui pourraient souffrir d'un déficit précoce de la sécrétion d'insuline », explique le Dr Christophe Arbet-Engels, Vice-PrésidentExécutif, Directeur Médical, Directeur du Développement Clinique Avancé & des Affaires Médicales de Poxel. « Par ailleurs, l'Imeglimine pourrait potentiellement réduire significativement le taux d'HbA1c chez les patients dont la glycémie est mal contrôlée par l'insuline seule, et, grâce à son profil de sécurité favorable, elle pourrait constituer une option thérapeutique pour les patients plus fragiles, tels que les personnes âgées ou les insuffisants rénaux ».

Le symposium incluait une présentation spécifique de la population de patients au Japon et les résultats détaillés de l'étude de phase III TIMES 1. L'Asie est considérée comme l'une des prochaines zones géographiques les plus importantes pour le traitement de la pandémie de diabète, et le Japon est le deuxième plus gros marché après les États-Unis. Les résultats de l'étude de phase III TIMES 2 et TIMES 3 pour la période d'extension de 36 semaines en ouvert sur l'Imeglimine sont attendus en fin d'année 2019. La demande d'autorisation d'un nouveau médicament au Japon (JNDA) pour l'Imeglimine est prévue en 2020.

Dans cette étude, le profil d'innocuité et de tolérance de l'Imeglimine était similaire à celui du placebo, et le profil d'événements indésirables corroborait le profil observé dans l'étude de phase IIb au Japon, ainsi que dans les programmes de phase I et II menés aux États-Unis et en Europe.

La présentation est disponible en anglais sur le site de conférence virtuelle de l'EASD, accessible à l'adresse suivante :

https://www.easd.org/virtualmeeting/home.html#!contentsessions/3117

À propos du programme de phase III TIMES

TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), le programme de phase III de l'Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 au Japon, comprend trois études pivotales portant sur environ 1 100 patients. Le programme TIMES est développé conjointement par Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. Les deux sociétés ont conclu en octobre 2017 un partenariat stratégique pour le développement et la commercialisation de l'Imeglimine au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et dans neuf autres pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est1. Le programme TIMES comprend les trois études présentées ci-dessous, chacune effectuée avec la dose de 1 000 mg administrée deux fois par jour :

TIMES 1 : l'étude de phase III de 24 semaines, randomisée, en double aveugle versus placebo, vise à évaluer l'efficacité, l'innocuité et la tolérance de l'Imeglimine chez des patients japonais atteints de diabète de type 2. La baisse de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) est le critère principal d'évaluation. Les critères d'évaluation secondaires de l'essai ont intégré d'autres paramètres glycémiques et non glycémiques standard. L'étude de Phase III TIMES 1 a atteint son critère d'évaluation principal et les principaux critères d'évaluation secondaires. Les premiers résultats positifs ont été communiqués le 9 avril 2019.

TIMES 2 : l'étude de phase III de 52 semaines en ouvert et en groupes parallèles vise

évaluer l'innocuité et l'efficacité à long terme de l'Imeglimine chez des patients japonais diabétiques de type 2. Dans cette étude, l'Imeglimine sera administrée par voie orale en monothérapie ou en association avec des médicaments antidiabétiques existants, incluant un inhibiteur de la DPP4, un inhibiteur de SGLT2, un biguanide, une sulfonylurée, un glinide, un inhibiteur de l'alpha-glucosidase, une thiazolidine et un agoniste du récepteur du GLP1. Les résultats de TIMES 2 sont attendus en fin d'année 2019.

TIMES 3 : l'étude de phase III de 16 semaines, randomisée, en double aveugle versus placebo avec une période d'extension de 36 semaines en ouvert, vise à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'Imeglimine en association avec l'insuline chez des patients japonais souffrant de diabète de type 2 associé à un contrôle glycémique insuffisant par insulinothérapie. La partie randomisée de 16 semaines de l'étude TIMES 3 a atteint son critère d'évaluation principal avec un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable et les premières données ont été publiées le 25 juin 2019. Les résultats de l'étude TIMES 3 de 36 semaines en ouvert sont attendus en fin d'année 2019.

1 Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Singapour, Birmanie, Cambodge, Laos.