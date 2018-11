Poxel : deuxième partie de l'étude du PXL065 lancée

26/11/2018 | 09:02

Poxel annonce le lancement de la deuxième partie de l'étude de phase Ia du PXL065, un stéréoisomère R de la pioglitazone stabilisée par substitution au deutérium, dans le traitement de la NASH (stéatohépatite non alcoolique).



Six volontaires sains par groupe seront recrutés pour cette deuxième partie de l'étude de phase Ia avec pour objectif principal d'évaluer l'innocuité et la tolérance, et pour objectif secondaire d'évaluer la relation dose-effet.



Le protocole de cette étude de phase Ia prévoit l'administration de deux doses orales uniques du PXL065, et jusqu'à trois doses supplémentaires potentielles. Les données obtenues à ce jour sur le PXL065 suggèrent un profil favorable pour le traitement de la NASH.



