Poxel : données prometteuses présentées dans la NASH

12/11/2018 | 09:18

Poxel annonce avoir présenté des posters portant sur des données prometteuses du PXL770 et du PXL065 pour le traitement de la NASH lors du congrès de l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) des 10 et 11 novembre à San Francisco.



Le laboratoire pharmaceutique précise que dans son premier poster, l'effet bénéfique de PXL770 a été démontré dans les tissus adipeux et le foie par l'activation directe de l'AMPK dans un modèle murin DIO-NASH.



Concernant le second poster, des données sur le PXL065 suggèrent un potentiel d'efficacité similaire à celui de la pioglitazone pour le traitement de la NASH avec un profil d'effets secondaires amélioré.



