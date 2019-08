Poxel : publie ses résultats financiers du premier semestre 2019 et dresse un bilan de ses activités

Premiers résultats positifs des études de phase III TIMES 1 et TIMES 3 de 16 semaines pour l'Imeglimine, dans le traitement du diabète de type 2 au Japon ; les résultats des études TIMES 2 et TIMES 3 pour la partie en ouvert à 16 semaines sont attendus fin 2019

Lyon, France, le 26 août 2019 - POXEL (Euronext - POXEL - FR0012432516, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), publie aujourd'hui ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2019. Au 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 49,8 millions d'euros (56,7 millions de dollars), contre 66,7 millions d'euros (76,4 millions de dollars) au 31 décembre 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets des passifs financiers s'élevaient à 41,1 millions d'euros au 30 juin 2019 et à 52,5 millions d'euros au 31 décembre 2018.

« Nous continuons de réaliser des progrès considérables dans le développement de l'Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 au Japon, aux États-Unis et en Europe. Nous avons franchi deux étapes importantes avec l'annonce des résultats positifs pour l'Imeglimine dans les deux essais de notre programme de phase III, TIMES 1 et TIMES 3, au Japon. Nous poursuivons la préparation du dossier d'enregistrement auprès des autorités japonaises avec notre partenaire Sumitomo Dainippon Pharma dans l'objectif de le soumettre en 2020, pour un début de commercialisation prévu en 2021 », a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel. « Metavant progresse également dans le développement de l'Imeglimine aux États-Unis et en Europe, et des premiers résultats positifs d'une étude menée auprès de patients diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale chronique de stades 3b/4 ont récemment été annoncés. Metavant vise le lancement d'un programme de phase III avec l'Imeglimine pour cette population spécifique de patients ».

Parallèlement, nous nous appuyons sur notre expertise dans le développement de médicaments métaboliques afin de poursuivre l'avancement de nos deux programmes cliniques pour le traitement de la NASH. Un programme de phase IIa avec le PXL770 est en cours afin de démontrer son potentiel dans la NASH et de valider plus largement notre hypothèse concernant l'activation de l'AMPK », a ajouté Thomas Kuhn. « Par ailleurs, nous rencontrerons la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis au cours du 4 e trimestre 2019 afin de discuter des prochaines étapes du développement du PXL065 dans la NASH, y compris du programme d'enregistrement et de l'utilisation des données Actos ® pour une voie d'enregistrement réglementaire 505(b)(2), susceptible d'accélérer le processus de développement ».

Récents développements cliniques

L'Imeglimine (diabète de type 2)

Au cours du 2 e trimestre 2019, Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma ont