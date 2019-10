Poxel : publie son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2019 et dresse un bilan d'activité

Au 30 septembre 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 36,8 millions d'euros (40,1 millions de dollars) contre 66,7 millions d'euros (76,4 millions de dollars) au 31 décembre 2018. La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets des passifs financiers s'élevaient à 30,5 millions d'euros au 30 septembre 2019 contre 52,5 millions d'euros au 31 décembre 2018.

Lyon, France, le 7 octobre 2019 - POXEL S.A. (Euronext : POXEL - FR0012432516), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants contre des maladies métaboliques, dont le diabète de type 2 et la stéatohépatite non alcoolique (NASH), publie aujourd'hui sa position de trésorerie et son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre clos au 30 septembre 2019 et pour les neuf premiers mois de 2019.

« Le quatrième trimestre 2019 sera marqué par plusieurs étapes importantes pour nos trois programmes en développement clinique. Le programme de phase III TIMES de l'Imeglimine devrait s'achever au Japon et les résultats de l'essai TIMES 2 et de l'essai TIMES 3, pour la partie en ouvert de 36 semaines, devraient être annoncés. Concernant le PXL770, nous attendons les résultats de l'étude pharmacocinétique et pharmacodynamique, y compris l'action sur les voies cibles. Pour le PXL065, nous prévoyons de rencontrer la FDA (Food and Drug Administration) afin de discuter des prochaines étapes de développement dans la NASH aux États-Unis, et notamment du programme d'enregistrement. Nous allons par ailleurs présenter des données relatives au PXL065 au congrès de l'association européenne pour l'étude des maladies hépatiques et nous serons en mesure d'annoncer des résultats de l'essai de phase Ib, sur lesquels nous nous appuierons pour la sélection des doses pour le programme d'enregistrement» a ajouté Thomas Kuhn.

« Après des réalisations importantes au cours du premier semestre 2019, dont la publication des premiers résultats positifs pour l'Imeglimine dans les deux essais de phase III TIMES 1 et TIMES 3 au Japon, je suis très heureux d'annoncer qu'au cours du troisième trimestre 2019, nous avons poursuivi nos progrès pour nos programmes dans la NASH et démarré des essais cliniques pour le PXL770 et le PXL065. Les résultats de ces deux essais sont attendus au quatrième trimestre 2019 et contribueront à définir les stratégies de développement à venir pour ces programmes. En outre, des premiers résultats favorables ont été annoncés dans le cadre de l'essai mené par Metavant pour l'Imeglimine auprès de patients diabétiques de type 2 présentant une insuffisance rénale chronique» a déclaré Thomas Kuhn, Directeur Général de Poxel.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'année comprend principalement une partie du versement initial de 36,0 millions d'euros reçu de Sumitomo Dainippon Pharma dans le cadre du partenariat stratégique annoncé le 30 octobre 2017, ainsi que la refacturation à Sumitomo Dainippon Pharma des coûts de développement du programme de phase III de l'Imeglimine au Japon encourus au cours des trois premiers trimestres 2019. Ces deux montants, le paiement initial reçu de Sumitomo Dainippon Pharma, et la refacturation des coûts de phase III, Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety (TIMES), sont comptabilisés selon l'avancement des coûts engagés dans ce programme.

En septembre 2019, une étude de phase Ib à doses multiples et croissantes a été lancée, dont les résultats sont attendus au quatrième trimestre 2019. L'étude de phase Ib à doses multiples et croissantes vise à évaluer le profil de sécurité, la tolérance et la pharmacocinétique, et contribuer à déterminer la dose pour le programme d'enregistrement.

En juillet 2019, une étude a été lancée afin d'évaluer le profil pharmacocinétique et pharmacodynamique du PXL770, dont les résultats sont attendus au quatrième trimestre 2019. Cette étude évaluera le profil pharmacocinétique et l'effet pharmacodynamique complets du PXL770 sur des voies et paramètres métaboliques cibles, et est effectuée en parallèle de l'étude de phase IIa actuellement en cours, qui évalue l'efficacité et la sécurité du produit, et dont les résultats sont attendus au deuxième trimestre 2020.

En septembre 2019, des résultats détaillés du programme de phase III TIMES 1 sur l'efficacité, l'innocuité et la tolérance de l'Imeglimine chez des patients japonais atteints de diabète de type 2, ainsi que des données confirmant l'innocuité et l'efficacité de l'Imeglimine dans diverses populations de patients ont été présentés dans le cadre d'un symposium lors du 55

Prochain communiqué financier : chiffre d'affaires du 4e trimestre 2019 et position de trésorerie, le 12 février 2020.

À propos du programme de phase III TIMES

TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), le programme de phase III de l'Imeglimine pour le traitement du diabète de type 2 au Japon, comprend trois études pivotales portant sur environ 1 100 patients. Le programme TIMES est développé conjointement par Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd. Les deux sociétés ont conclu en octobre 2017 un partenariat stratégique pour le développement et la commercialisation de l'Imeglimine au Japon, en Chine, en Corée du Sud, à Taïwan et dans neuf autres pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est1. Le programme TIMES comprend les trois études présentées ci-dessous, chacune effectuée avec la dose de 1 000 mg administrée deux fois par jour :

TIMES 1 : l'étude de phase III de 24 semaines, randomisée, en double aveugle versus placebo, vise à évaluer l'efficacité, l'innocuité et la tolérance de l'Imeglimine chez des patients japonais atteints de diabète de type 2. La baisse de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) est le critère principal d'évaluation. Les critères d'évaluation secondaires de l'essai ont intégré d'autres paramètres glycémiques et non glycémiques standard. L'étude de Phase III TIMES 1 a atteint son critère d'évaluation principal et les principaux critères d'évaluation secondaires. Les premiers résultats positifs ont été communiqués le 9 avril 2019.

TIMES 2 : l'étude de phase III de 52 semaines en ouvert et en groupes parallèles vise

évaluer l'innocuité et l'efficacité à long terme de l'Imeglimine chez des patients japonais diabétiques de type 2. Dans cette étude, l'Imeglimine sera administrée par

1 Indonésie, Vietnam, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Singapour, Birmanie, Cambodge, Laos.